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Menekşe kaç günde bir sulanır, nasıl sulanır? Menekşe kaç günde yavru verir, solan menekşe nasıl canlandırılır?

14.02.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menekşegiller ailesine ait olan menekşe, sadeliğinin yanı sıra göz alıcı güzelliği ile öne çıkar. Genellikle mor rengi ile bilinse de farklı renklerde türleri de bulunur. Evde bakımı kolay olan bu bitki, saksıda yetiştirilebilir. Bu sayede evlere oldukça hoş bir görünüm kazandırabilir. Ayrıca bahçeye dikmek de mümkündür. Peki, menekşenin bakımı nasıl olmalıdır, solan menekşe nasıl canlandırılır?

Menekşe kaç günde bir sulanır, nasıl sulanır? Menekşe kaç günde yavru verir, solan menekşe nasıl canlandırılır?

Otsu bir bitki türü olsa da dayanıklı yapıya sahip menekşe, uzun ömürlü bir bitkidir. Doğada ideal şartlar oluştuğunda kendi kendine yetişebilir. Kalp şeklindeki yaprakları, canlı rengi ve mis kokusuyla evlerin içinde, balkonlarda ve teraslarda da oldukça sık rastlanan bir bitkidir. Farklı çeşitlere sahip menekşenin nasıl bakılacağına dair pek çok araştırma yapılmaktadır.

Menekşe kaç günde bir sulanır?

Menekşelerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve çiçek açması için sulama sıklığı ve şekli oldukça önemlidir. Özellikle kullanılan suyun kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Oda sıcaklığında ve klorsuz su ile menekşe sulamak daha faydalı olacaktır. "Menekşe kaç günde bir sulanır?" sorusuna ise mevsime göre farklı yanıt verilebilir. Sıcak yaz günlerinde haftada 2, kışın ise haftada 1 kez sulanması tavsiye edilir. Fazla ya da az sulama bitki için kötü sonuçlara neden olabilir. Aynı zamanda her seferinde aynı miktarda su vermek de önemlidir.

Menekşe nasıl sulanır?

Sulama konusunda hassas bir bitki olan menekşe farklı şekillerde sulanabilir. Alttan ya da üstten sulama şeklinde menekşeye su verilebilir. Saksı altlığından sulama yapıldığında bitkide çürüme olmaz. "Menekşe nasıl sulanır?" sorusu için altlığa bol su koyma tekniği tavsiye edilebilir. 15 dakika sonra ise toprak suyu çekince altlık alınmalı ve kalan su dökülmelidir. Eğer üstten sulama yapılacaksa direkt bitkinin üzerine değil toprağa su verilmelidir.

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Menekşe kaç günde yavru verir?

Menekşe yaprakları toprağa ekildikten sonra yaklaşık 1 ayda köklenir. "Menekşe kaç günde yavru verir?é sorusu da araştırılan bir konudur. Bitki ektikten sonra 2. ayın sonlarına doğru menekşe yavruları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Suda ise 2. haftanın sonunda yaprakların kökleri daha belirgin hâle gelir. Menekşenin yavruları ile menekşe çoğaltmak mümkündür.

Menekşe yaprağı ve kürdan yardımıyla menekşe yavrusu alınabilir. Menekşe yaprakları, tahta kürdanlarla çevrelenen toprağa çivilenir ve toprak düzenli olarak sulanır. Birkaç ay sonra topraktan menekşe yavruları çıktığı görülebilir. Yavrular belirgin hâle geldiğinde ise üstteki yaprakları kaldırılır ve yavrular büyür. Ardından bu yavrular başka saksılara dikilir.

Solan menekşe nasıl canlandırılır?

Solan menekşeleri doğru bir bakım ile canlandırarak eski hâllerine döndürmek mümkündür. Bunun için öncelikle menekşenin neden solduğunu anlamak gerekir. Çünkü "Solan menekşe nasıl canlandırılır?" sorusunun yanıtı solma nedenine bağlı olarak farklıdır. Fazla sulama, yanlış konumlandırma, bitki yer değişikliği gibi nedenlerden dolayı menekşe solmuş olabilir. Eğer menekşe için saksısına büyük ya da küçük geldiyse öncelikle saksıyı değiştirmekle işe başlanmalıdır. Sorun saksıda değilse ve solmuş yapraklar varsa o zaman solmuş yapraklar temizlenmelidir. Ayrıca menekşe canlandırmak için özel sıvı besinlerinden de destek alınabilir.

Yeni dikilen menekşe bakımı konusunda dikkat ederek menekşenin solmasının önüne geçilebilir. Doğru ortama yerleştirilen menekşe uzun yıllar sağlam kalabilir. Aydınlık ortamları seven menekşeyi ışık alan bir yere koymak gerekir. Ancak direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Bol hava alan ve nemli bir ortamda bulunmalıdır. Nemi seven bir bitki olduğu için sulama periyotları, toprağın kurumasına izin vermeyecek şekilde olmalıdır. Ayrıca sulama yaparken bitkinin çiçeklerine ya da yapraklarına su gelmemesine özen gösterilmelidir.

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