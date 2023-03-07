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Ortanca kaç günde bir sulanır, nasıl sulanır? Ortanca çok su ister mi, kuruyunca ne yapılır?

23.02.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anavatanı Japonya olan ve yaygın bir şekilde Asya ve Amerika'da yetiştirilen ortanca süs bitkisi işlevi gören çiçekler arasında yer alır. Bakımına ve sulamasına dikkat edildiği zaman sağlıklı bir şekilde yaşayabilen ortancanın bakımı için yapılması gereken işlemler bulunur. Asya ve Avrupa'nın yerel bitkilerinden biri olan ortanca çiçeğinin 70'den fazla türü bulunur. Ortanca çiçeğinin bilimsel adı ise Hydrangea Macrophylla olarak bilinir. Peki, ortanca kaç günde bir sulanır?

Ortanca kaç günde bir sulanır, nasıl sulanır? Ortanca çok su ister mi, kuruyunca ne yapılır?

Düzenli bir şekilde su takviyesi yapılması gereken ortancanın su gereksinimi yetiştiği ortama göre değişiklik gösterir. Özellikle yaz aylarında haftada iki defa sulanması gereken ortancanın kış aylarında da su gereksiniminin aksatılmadan karşılanması gerekir. Bahçede yetiştirildiği gibi saksıda da yetiştirilebilen ortanca çiçeği renkli görünümü ile balkonları süsleyen bitkilerden biridir. Gün ışığına direkt olarak maruz kalmaması gereken ortanca genellikle gölgelik olan yerleri sever.

Ortanca kaç günde bir sulanır?

Dünyanın pek çok alanında yetişme imkanı olan ortanca Türkiye'de de uygun ortamlar sağlandığı zaman yaşamın içinde aktif bir şekilde rol oynayabilir. Ortancanın yaşama tutunabilmesi için en gerekli olan temel koşullar arasında su gereksinimi karşılamak bulunur. İklim koşulları dikkate alınarak sulanması gereken ortancanın yaz aylarında haftada iki kez kış aylarında ise haftada bir kez olmak üzere sulanması için bir rutin oluşturulması gerekir. Birçok çiçek türünde olduğu gibi ortanca da su aracılığıyla can bulan ve düzenli bir şekilde su takviyesi ile sağlığını koruyabilen bitkilerden biridir. Bu sebepten dolayı hava koşulları göz önünde bulundurularak düzenli bir şekilde sulanması gerekir. Her çiçekte olduğu gibi "Ortanca çok su ister mi?" sorusu bu bitki içinde oldukça merak edilir ve araştırılır. Ortanca çiçeği haftalık olarak suya ihtiyaç duyar. Bu su ihtiyacı yaz aylarında artarken kış aylarında azalır.

Ortanca çiçeği nasıl sulanır?

Hemen her çiçekte olduğu gibi ortanca çiçeği de düzenli bir şekilde sulanması gereken çiçekler arasında yer alır. Ortanca çiçeği sulanırken belirli unsurlara dikkat edilerek sulanması gerekir. Çiçeği sularken takviye edilen suyun çiçeğin hemen her bölümüne ulaşması oldukça önemlidir. Ayrıca ortanca bitkisinin gün ve saat olarak birebir aynı rutinlerle ve aynı su miktarıyla sulanması da önemli konulardan biridir. Bunun yanı sıra ortanca sulanırken sulamadan sonra saksının tabanında su kalmamasına da özen gösterilmesi gerekir. Eğer bu işlem gerçekleştirilmez ise toprak içerisinde haşereler oluşmaya başlayabilir.

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Ortanca çiçeği kuruyunca ne yapılır?

Ortanca yetiştirmek isteyenlerin merakla araştırdığı konulardan biri de "Ortanca çiçeği kuruyunca ne yapılır?1 konusudur. Ortancanın gerekli olan bakım rutini gerçekleştirilmediği zaman kuruyabilir. Fakat kuruyan ortanca çiçeğini eski formuna kavuşturmak mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken çiçeğin sapının sıcak suyla temas ettirilmesidir. Bu işlemi yaptıktan sonra da yaprakların hepsine sırayla aynı işlemin uygulanmasıdır.

Ortanca güneşi sever mi?

Ortanca çiçeği direkt olarak güneş ışığına gereksinim duymaz. Bu sebeple güneşe bağımlı olmayan ortanca güneş ışığıyla temas ettiği durumlarda da herhangi bir sorun olmaz. Tüm bunların yanı ıra dolaylı ve yapay ışıklardan da beslenerek yaşama tutunabilen ortanca ortalama olarak 14-15 derece hava sıcaklığında yetiştirilmesi uygun olan bir bitkidir. "Ortanca çiçekleri neden solar?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman verilecek yanıt gerekli bakımının ve sulamasının yapılmaması gibi durumlarda solmasıdır. Ayrıca çiçeklerinin kesilmesi gibi durumlarda da ortancaların solması sık bir şekilde görülür. Bu bağlamda geniş bir yüzey alanına sahip olan yapraklar kolay bir şekilde solar.

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