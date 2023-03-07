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Kaktüs kaç günde bir sulanır, nasıl ekilir ve çoğaltılır? Bir kaktüs kaç gün susuz kalabilir, güneşi sever mi?

14.02.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöl bitkilerinden en tanınanı kaktüs, cactaceae familyasına ait bir türdür. Kuraklığı sevdiği için çöllerde doğal olarak yetişir. Uygun koşullar sağlandığında evde de kaktüs bakılabilir. Dikenli ve yeşil görünümü ile dikkat çeken kaktüs, dayanıklı bir çiçek türü olarak öne çıkar. Özel bir bakım gerektiren kaktüs için yine kaktüse özel bir toprak kullanmak gerekir. Genellikle ince kumlu toprak karışımı kullanılması önerilen kaktüs nasıl sulanır ve güneşi sever mi?

Kaktüs kaç günde bir sulanır, nasıl ekilir ve çoğaltılır? Bir kaktüs kaç gün susuz kalabilir, güneşi sever mi?

1500’den fazla türe ve 100’den fazla cinse sahip olan kaktüs, dünyanın en sıcak ortamlarında bile yaşayabilir. Gövdelerinde uzun süre suyu muhafaza edebildikleri için fazla suya gereksinim duymazlar. Bu nedenle bakımı en kolay bitki türlerinden biridir. Yalnızca uygun sıcaklık, toprak ve ışık koşullarını sağlamaya özen göstermek gerekir.

Kaktüs kaç günde bir sulanır?

Çöl bitkisi olarak öne çıkan kaktüs evlerde oldukça sık yetiştirilen çiçek türlerindendir. Suyu sevmeyen bir bitki olsa da belli aralıklarla sulanması gerekir. Bu sulama periyodunu ise mevsime göre belirlemek önemlidir. "Kaktüs kaç günde bir sulanır?" sorusuna ilkbahar, yaz ve sonbahar ayları için haftada 1 şeklinde yanıt verilebilir. Kış aylarında ise ortam sıcaklığına göre bu süre daha da uzatılabilir.

Kaktüs bitkisi suyu seven ya da çok fazla su ihtiyacı olan bir bitki değildir. Bu nedenle sulama esnasında da dikkat etmek gerekir. Kaktüs ihtiyaç duymadığı hâlde kaktüse su vermek kaktüsün kurumasına neden olabilir. Kaktüsü sulamadan önce toprağına biraz bastırarak kuru olup olmadığı kontrol edilebilir. Toprak tam kuruduysa su verilebilir ancak toprak nemliyse sulama yapılmaması gerekir.

Kaktüs kaç gün susuz kalabilir?

Kaktüs yetiştiren kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise "Kaktüs kaç gün susuz kalabilir?" sorusudur. Uzun süre suya gereksinim duymayan kaktüs, dayanıklı yapısını koruyabilir. 3 ay boyunca sulanmazsa bile yaşamaya devam edebilir. Susuz kalan bir kaktüs uyku hâline geçer. Su kaybı yaşadığı için buruşabilir. Ancak tekrar sulandığında hızlıca eski hâline dönebilir.

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Kaktüs nasıl ekilir ve çoğaltılır?

Kaktüs ekimi ve çoğaltılması ile ilgili kafalarda soru işaretleri bulunabilir. Dikenli bir bitki olduğu için "Kaktüs nasıl ekilir?" sorusuna yanıt arayan pek çok kişi vardır. Öncelikle kaktüs ekimi için doğru saksı seçimi yapmak gerekir. Sonrasında ise kaktüsün dibi çakıllarla doldurulmalı ve üzerine zengin bir toprak eklenmelidir. Ardından kaktüs hazırlanan bu toprağa yerleştirilmelidir. Dikenli olduğu için bu işlem esnasında ele koruyucu bir eldiven takmakta fayda vardır. Son olarak kaktüsü yerleştirip can suyu verilmelidir.

Kaktüsü ektikten sonra sulama ve diğer bakım işlemlerine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde verimli bir gelişim alınamaz. Aynı zamanda gelişimden sonra saksı değiştirmek iyi olur. Kaktüs bakımı ve çoğaltılması ise kaktüsün saksı içindeki kökleri ile yapılır. Bu kökler saksı içinden alınarak başka saksılara ekilebilir ve çoğaltma yapılabilir. Eğer bu işlem sıcak aylarda yapılırsa çoğaltma işleminden daha fazla verim alınabilir.

Kaktüs güneşi sever mi?

Sağlıklı bir kaktüs yetiştirmek için kaktüs bakımı ile ilgili detayları bilmek gerekir. Kaktüs güneşi sever mi, ne kadar suya gereksinim duyar, hangi toprakta yetişir gibi soruların yanıtları oldukça önemlidir. Bunlar sayesinde kaktüse daha özenli bakılabilir ve uzun süre sağlam kalması sağlanabilir. Zaten dayanıklı bir bitki olduğu için bakımı çok zorlayıcı değildir. Kaktüs sıcağı ve dolayısıyla da güneşi seven bir bitkidir. Kaktüsün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için bol bol güneş ışığına ihityaçları vardır. Kaktüs bakımı püf noktaları şöyle sıralanabilir:

  • Kaktüs sularken aynı periyotlarda ve aynı ölçüde su vermeye özen gösterilmelidir.
  • Verimli ve sağlıklı bir gelişim için kaktüsün toprağına vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.
  • Sıcağı seven bir bitki olduğu için özellikle kış aylarında yeterli sıcaklığın bulunduğu ortamlarda tutulması gerekir.
  • Kaktüsler büyüdüğünde saksılarını değiştirmek gerekir.
  • Özellikle saksıya sığmayan kaktüsler büyümeyeceği ve çiçek açmayacağı için ilkbahar aylarında toprağı ve saksısı değiştirilmelidir.
  • Kaktüslerin büyümesini önleyen şeylerden biri de tozlardır. Tozlanan kaktüsler temizlenmelidir.
  • Evin içinde bakılan kaktüsler her gün güneşe çıkarılmalı ve havalandırılmalıdır.
  • Saatlerce direkt güneş ışığına maruz kalan kaktüsler kızarıp kararabilir. Bu nedenle kaktüslerin uzun saatler boyunca güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

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