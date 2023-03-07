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Karanfil çiçeği kaç günde bir sulanır, suyu sever mi? Karanfil nasıl ortam sever, nasıl canlandırılır?

14.02.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel kokusu ve hoş görüntüsü ile evleri ve bahçeleri süsleyen karanfil, bakımı oldukça kolay bir çiçektir. Canlı rengi ile bulunduğu ortama hareket katan bu çiçek, ince saçaklı taç yaprakları ile oldukça zarif görünür. Farklı renkleri farklı anlamlara gelen karanfil, özel günlerin vazgeçilmez çiçeklerinden biridir. Peki, karanfil çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır, nasıl canlandırılır?

Karanfil çiçeği kaç günde bir sulanır, suyu sever mi? Karanfil nasıl ortam sever, nasıl canlandırılır?

Karanfilgiller familyasına ait karanfil çiçeği, 80 cinsi ve 200’den fazla türü ile öne çıkar. Afrika, Asya ve Avrupa’da pek çok türü bulunan bu bitkiyi, evde yetiştirmek de mümkündür. Mayıs ve ekim ayları arasından çiçeklenen karanfil sayesinde yaşam alanlarında mis koku ve canlı bir görünüm elde edilebilir. Karanfil çiçeğinin bakımı da merak konusudur.

Karanfil çiçeği suyu sever mi?

Karanfil çiçeği yetiştirme konusunda toprak ve saksı seçimine, konumlandırmaya, sıcaklığa, sulamaya ve budamaya dikkat edilmelidir. Özellikle "Karanfil çiçeği suyu sever m?" diye oldukça merak edilir. Her bitkide olduğu gibi karanfilde de sulama çok önemlidir. Çiçeğin nem ihtiyacına uygun olarak sulama yapmaya dikkat edilmelidir. Karanfil suyu fazla seven bir çiçek türü değildir. Eğer toprak kurumadan çiçek sulanırsa bitki zarar görebilir. Bu nedenle toprak kuruyana kadar yapraklara su püskürtmek daha iyidir.

Karanfil çiçeği kaç günde bir sulanır?

Karanfilin bulunduğu ortama göre toprağının kuruma süresi değişir. Dolayısıyla sulama periyodu da değişiklik gösterir. Yani "Karanfil çiçeği kaç günde bir sulanır?" sorusu için belli bir sulama periyodu söylemek mümkün değildir. Bunun yerine toprak kontrol edilmeli ve eğer kuruduysa su verilmelidir.

Karanfil yaprakları neden sararır?

Bazı koşullar, bitkilerin çiçeklerinin ya da yapraklarının sararmasına neden olabilir. Bir bitki patojeni olan uramyces dianthi de bunlardan biridir. Bu mantar karanfillerin saplarında, yapraklarında ve dallarında sararmaya neden olabilir. Bunun sonucunda zamanla kırılmalar ve gelişme gerilikleri meydana gelebilir. "Karanfil yaprakları neden sararır?" sorusuna çeşitli etkenler sayılabilir. Örneğin bitki besin eksikliği yaşıyor olabilir. Bu durumda saksının su geçirgenliği kontrol edilmeli ve toprak aşırı ıslak bırakılmamalıdır.

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Karanfil nasıl ortam sever?

Karanfil yapraklarında sararma oluşmaması için karanfil nasıl ortam sever bilmek gerekir. Genellikle açık ve güneşli ortamı seven bu bitki, eğer evde yetiştiriliyorsa günde en az 5 saat güneş ışığı almalıdır. Karanfilin büyümesi için önemli olan sıcaklıktan çok ışıktır. Yani aşırı sıcak ortamlarda ve güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Belli dönemlerde gölgede kalmasına dikkat edilmelidir. Karanfil yapraklarında sararmayı önlemek amacıyla üstten sulanabilir, anaç çelik alınabilir, yeterince havalandırılabilir, gübreden ve çok sık dikimden kaçınılabilir.

Kuruyan karanfil nasıl canlandırılır?

Bazı koşullarda karanfil çiçeği kuruyabilir. Özellikle sararma, çiçeğin kurumasına büyük role sahiptir. Bu nedenle sararma görüldüğü anda müdahalede bulunmakta fayda vardır. Kuruyan bir karanfili canlandırmak mümkündür. "Kuruyan karanfil nasıl canlandırılır?" diye merak edenler için buz ve sıcak su uygulaması önerilebilir. Öncelikle çiçeğin köküne düzenli aralıklarla buz konur. Ardından sıcak su uygulaması ile çiçek canlandırılabilir.

Karanfil çiçeği bakımı konusuna özen gösterilirse çiçeğin kurumasının önüne geçilebilir. Karanfilin özel bir toprağa ihtiyacı yoktur. pH derecesi 5,5 üzeri olan topraklar karanfil için uygundur. Bakım esnasında toprağa yeterli humus eklemek yararlıdır. Ayrıca saksının dibine su ulaşabilmesi için delikler açılabilir. Böylece karanfilin köklerinin çürümesi önlenebilir. Çiçeğin bulunduğu ortamı gerekli miktarda havalandırmaya ve solan yaprakları temizlemeye de dikkat etmek gerekir. Böylece daha uzun süre sağlıklı kalması sağlanabilir ve kurumanın önüne geçerek canlandırmaya çalışmaya da gerek kalmaz.

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