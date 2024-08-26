Menisküs ve menisküs yırtığı nedir? Menisküs yırtığı belirtileri ve tedavisi

Günlük yaşamın çeşitli aktiviteleri sırasında kas-iskelet sisteminde farklı derecelerde zedelenmeler ve rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle bazı spor faaliyetleri, eklemlerde ve çevresindeki dokularda zamanla hasara yol açabilir. Bu tür hasarlar arasında menisküs zedelenmeleri ve yırtıkları, toplumda sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alır. Menisküs yırtığı, genellikle gençler ve sporcular arasında görülürken, yaş ilerledikçe diz eklemindeki kıkırdak ve menisküs yapısının zayıflaması sonucu da meydana gelebilir. Bu kapsamda, "menisküs yırtığı nasıl geçer?" ve "Menisküs yırtığı düzelir mi?" gibi sorulara yanıt aranır.

Menisküs nedir?

Menisküs, uyluk ve kaval kemiği arasında C şeklinde yerleşmiş, sert ve elastik bir kıkırdak dokusudur. Diz ekleminde bulunan bu yapılar, hareket esnasında kemiklerin birbirine sürtünmesini önleyerek aşınmayı ve yıpranmayı engeller. Ancak bu bölgeye uygulanan aşırı baskılar, menisküs yırtılmalarına yol açabilir. Menisküs yırtığı, özellikle temas sporlarıyla uğraşan atletlerde yaygın olarak görülür, bu nedenle bu tür sporlarla ilgilenen kişiler risk altındadır.

Menisküs yırtığı nedir?

Menisküs yırtığı, dizin aşırı bir yük altında kalması, bükülmesi veya dönmesi sonucunda meydana gelen ve diz kıkırdağında en sık rastlanan yaralanmalardan biridir. Bu durum, diz eklemlerinde ağrı (özellikle iç veya dış bölgelerde), şişlik, eklemde kilitlenme hissi, dizleri tam olarak uzatamama veya bükememe ve topallama gibi belirtilerle kendini gösterir.

Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir?

Menisküs yırtığı belirtileri genellikle diz ekleminde şişlik, ağrı ve dizden gelen seslerle kendini gösterir. Bu tür bir yaralanma anında, şiddetli bir ağrı ve patlama hissi en belirgin semptomlar arasında yer alır.

Menisküs yırtığı belirtileri şunlardır:

Ödem nedeniyle dizde şişlik oluşması

Dizi bükme ve hareket ettirmede zorluk

Hareket esnasında dizde ağrı

Dizden hareket ederken ses gelmesi

Dizin kilitlenmesi veya bir noktada takılma hissi

Menisküs yırtığı neden olur?

Menisküs yırtığının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Sporda ani ve güçlü hareketler

Diz kireçlenmesinin menisküsü zorlaması

Diz çökme, çömelme veya ağır yük kaldırma gibi eylemler

Yaşlanmaya bağlı olarak menisküs dokusunun zayıflaması

Menisküs yırtığı tedavisi nasıl yapılır?

Menisküs yırtığı tedavisinde, geçmişte total menisektomi ameliyatları yapılmaktaydı; bu prosedürde menisküsün tamamı çıkarılıyordu. Ancak, bu yöntemle tedavi edilen hastalarda 10-15 yıl içinde kıkırdak yüzeyde önemli hasarların oluştuğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Menisküsün dizin koruyucu işlevi anlaşılınca, tedavi yaklaşımları da değişmiştir.

Günümüzde, ağrı ve kilitlenme gibi belirtiler günlük yaşamı aksatmaya devam ederse, cerrahi müdahale bir seçenek olarak değerlendirilir. Peki, yırtık menisküs alınmazsa ne olur? Yırtık, kıkırdakta aşınmaya ve ilerleyen süreçte kireçlenmeye yol açar.