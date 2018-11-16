"Menkul kıymetleştirme konusundaki değişikliklerden memnuniyet duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, menkul kıymetler tebliğlerinde yapılan değişikliklere ilişkin, "Uzunca süredir sektörde çalışmalar yapılmakla birlikte istenilen seviyeye gelinemeyen menkul kıymetleştirme konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan ve sürecin önünü açan değişikliklerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bilgehan Kuru, SPK tarafından açıklanan "Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ile Teminatlı Menkul Kıymetler" tebliğlerinde yapılan değişikliklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ziraat Bankası olarak banka bilançosunda yer alan yüksek kaliteli kredi portföylerinin menkul kıymetleştirilmesinin, bir süredir gündemlerinde bulunan konular arasında yer aldığını aktaran Kuru, "Uzunca süredir sektörde çalışmalar yapılmakla birlikte istenilen seviyeye gelinemeyen menkul kıymetleştirme konusunda SPK tarafından açıklanan ve sürecin önünü açan değişikliklerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.