HABER

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Psikolojik değişimler kadar metabolizma üzerinde de değişimlere sebep olan menopoz kadınlarda ani kilo alımlarına sebep olabilecek bir süreçtir. Bu sebeple menopoz tüm kadınların endişe duyduğu bir dönem olarak da bilinmektedir. Yaşanan fiziksel değişimlerin olabildiğinde kontrol altında tutulması için beslenme önerilerinde bulunan Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, menopoz dönemindeki kadınların enerji alımına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İşte menopozda beslenme süreci hakkında bilinmesi gerekenler.

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Tüm kadınlar hangi yaşta olursa olsun güzel ve bakımlı görünmek ister. Menopoz süreci ise kadınların değişime açık olduğu, ani kilo alımlarının yaşanabildiği, en çok endişe edilen dönemlerden biridir. Hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişimlerin yaşandığı bu süreçte karşılaşılabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmak, yaşam tarzını buna göre düzenlemek oluşacak sağlık problemlerini önleme konusunda da önemlidir. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, sağlıklı bir menopoz dönemi için beslenme önerilerinde bulundu.

SAĞLIKSIZ GEÇİRİLEN MENOPOZ DÖNEMİ FARKLI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARTIR

Menopozda psikolojik değişimlerin yanı sıra, metabolizma üzerinde de değişiklikler meydana gelir. Metobolizma hızı yavaşladığı için vücuttaki yağ dokularının artması, yağ dağılımının değişerek ağırlıklı olarak karın bölgesinde toplanması sık karşılaşılan bir tablodur. Bu durumun en önemli sebebi menopoz sürecinin başlamasıyla beraber, östrojen hormonundaki azalmadır. Zaman geçtikçe metabolizmada meydana gelen bu değişiklikler, kalp damar hastalıkları, kemik erimesine bağlı kemiklerde çabuk kırılma, Kilo alımıyla beraber tip 2 diyabete yatkınlığı beraberinde getirebilmektedir.

MENOPOZA KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

Menopoz sürecine sağlıklı olarak başlamak, menopoz sürecini konforlu atlatmak için çok önemlidir.

Menopozda oluşacak kemik erimesini azaltmanın en önemli yolu, sağlıklı bir kemik yoğunluğuyla bu döneme başlamaktır. Bu sebeple süt yoğurt tüketimine ergenlikten itibaren dikkat edilmelidir. Ergenlikten itibaren alınan kalsiyum kemik yoğunluğunun artmasına neden olurken, menopozda alınan kalsiyum var olan kemik yoğunluğunu korur.

Menopoz sürecinde metabolizma hızının yavaşlamasıyla beraber, kilo artışı hızlanacağından menopoz sürecine 20-25 beden kitle indeksi başlamak sağlık açısından çok önemlidir. Bunun tersi çok düşük beden kitle indeksi ve düşük yağ kilosuyla bu sürece başlamak kemik erimesini hızlandıracağından istenmeyen bir durumdur.

Spor yaşamın her döneminde önemlidir. Ancak menopoza girdim ben spora başlayım demek çok da sağlıklı değildir. Menopoz öncesinde mümkünse ergenlik döneminden itibaren sporla ilgilenmeye özen gösterilmek, sağlık açısından çok önemlidir.

SAĞLIKLI BİR MENOPOZ DÖNEMİ İÇİN 7 BESLENME ÖNERİSİ

Genel olarak bakıldığında menopozda meydana gelen sağlık sorunlarının başlıca sebebi, östrojenin azalmasıyla meydana gelen vücuttaki yağ kitlesindeki artışıdır. Bu yağ artışını engellemek ve sağlıklı bir menopoz süreci geçirmek için menopozda beslenme çok önemlidir.

Enerji alımı kısıtlı olması gerektiğinden, yüksek kalorili atıştırmalıklardan yani bisküvi, çikolata, kurabiye gibi yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Onların yerine kuru meyve, leblebi ve meyveli yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir.

Pişirme yöntemlerinde kızartmadan kaçınılmalı; onun yerine fırınlama, ızgara veya haşlama tercih edilmelidir.

Günde 2-3 su bardağı süt veya yoğurt tüketimine özen gösterilmelidir

Yüksek posa alımı gün içerisinde tokluk süresini uzatacağından önemlidir. Günlük alınan posa miktarını artırmak için; gün içinde meyve, sebze, salata tüketilmeli, ekmek olarak çavdar, kepek veya tam buğday ekmeği tercih edilmelidir.

İştah kontrolü için az az, sık sık beslenme önemli olduğundan öğün aralığı 2,5-3 saati geçmemelidir.

Tatlı olarak sütlü hafif tatlılar tercih edilmeli, hamurlu tatlılardan kaçınılmalıdır. Tatlı tüketim sıklığı haftada 3 ile sınırlandırılmalıdır

Tek yönlü beslenme (protein ağırlıklı, sebze ağırlıklı) yerine dengeli beslenilmelidir. Gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda tüketilmelidir.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?
Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menopoz menopozda beslenme

En Çok Okunan Haberler

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

İlginizi Çekebilir

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?

Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

Burun kırıklarının görünüşü etkilememesi için ne yapmalı?

Burun kırıklarının görünüşü etkilememesi için ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.