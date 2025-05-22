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Menopoz sonrası kanama: Masum mu, tehlikeli mi? Her 10 kadından 1’inde kanser çıkıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, menopoz sonrası dönemde görülen kanamaların hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Postmenopozal kanamaların çoğu zaman masum nedenlere bağlı olsa da, vakaların yaklaşık yüzde 10-15’inde rahim kanseri gibi ciddi hastalıkların ilk belirtisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ural, bu durumun mutlaka ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Menopoz sonrası kanama: Masum mu, tehlikeli mi? Her 10 kadından 1’inde kanser çıkıyor!

Kadınlarda menopoz sonrası dönemde görülen kanamalar hakkında önemli uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, postmenapozal kanamanın çoğu zaman masum nedenlere bağlı olabileceğini ancak yüzde 10-15 vakada rahim kanseri gibi ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini ifade etti.

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POSTMENAPOZAL KANAMA NEDİR?

Postmenapozal kanama, son adet dönemi üzerinden en az bir yıl vakit geçtikten sonra meydana gelen kanama olarak tanımlanmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, postmenapozal kanamanın miktarı, süresi ya da sıklığı fark etmeksizin, bu şikayeti olan hastaların mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini, kanamanın rahim kanseri veya kanser öncüsü lezyonların ilk ve tek belirtisi olabileceğini belitti.

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POSTMENAPOZAL KANAMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Ural, “Postmenapozal kanamanın en sık rastlanılan nedenleri arasında östrojen azalmasına bağlı olarak rahim iç duvarının incelmesi ve kırılganlığının artması olarak tanımlandığı endometriyal atrofi yer almaktadır. Diğer sebepler ise östrojen hormonu kullanımı, rahim iç duvarından kaynaklanan polip, miyom, endometriyal hiperplazi ve enfeksiyonlar olarak sıralanabilir” dedi.

"MUTLAKA JİNEKOLOJİK MUAYENE VE ULTRASONOGRAFİK İNCELEME YAPILMALI"

Menopoz sonrası kanama şikayeti olan hastalarda, izlenmesi gereken adımları paylaşan Prof. Dr. Ural, bu hastalarda öncelikle detaylı bir jinekolojik muayenenin yapılması, ardından ultrasonografi ile rahim iç duvar kalınlığının ve yumurtalıkların değerlendirilmesi ve şüpheli olgularda rahim iç duvarından biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

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Menopoz sonrası meydana gelen kanamanın ‘olağan’ bir durum gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ural, kanser olasılığını dışlamak için postmenapozal kanama durumunda tanı yöntemlerinin vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade etti.

(DHA)-Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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