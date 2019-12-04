Menopozu 20 yıl erteleyebilecek tıbbi yöntem bulundu

Doktorlar, kalp rahatsızlıkları ve kemik erimesinin de aralarında bulunduğu menopozun getirdiği ciddi sağlık sorunları olan binlerce kadının yöntemden faydalanabileceğini iddia ediyor.
Uzmanlar da aynı yöntemin ateş basması ve hafıza problemlerinden, anksiyete ve düşük cinsel isteğe kadar uzanan menopozun yaygın belirtilerinin başlangıcını geciktirerek milyonlarca kadının hayatını geliştirmede yardımcı olabileceğine inanıyor.
Maliyeti 7-11 bin sterlinlik (yaklaşık 47-74 bin TL) yöntem, IVF doktoru ve İngiltere CARE Doğurganlık Grubu Başkanı Simon Fishel’in de aralarında bulunduğu üreme tıbbında dünyaca ünlü 4 uzmanın kurduğu Doğurganlığı Koruma ve Menopoz (ProFam) şirketi tarafından 40 yaşından küçük kadınlara öneriliyor.
Guardian’a konuşan Fishel, “Yöntem menopozu herhangi bir nedenle geciktirmek isteyebilecek ya da hormon değiştirme terapisi (HRT) alan tüm kadınlara önemli bir fayda sağlama potansiyeline sahip ve bu konuda pek çok yarar var” dedi.
Şu ana dek 9 kadın yöntemi kullandı biyolojik saati şaşırtan yöntemle bedenlerinin gerçekteki yaşlarından daha genç olduğunu düşünmesi sağlandı. Ufak bir yarık yoluyla yumurtalık dokusundan küçük bir parçanın alındığı yarım saatlik ameliyatta alınan parçalar daha sonra dilimlenip korumak için donduruluyor.
Bir kadın menopoza girdiğinde dondurulmuş doku çözülerek tekrar vücuda ekleniyor. Yumurtalık dokusunun süreçte varlığını sürdürmesinin sağlanması kadınların azalan seks hormonlarının yenilenmesine ve menopozun ertelenmesine yarıyor.
The Sunday Times’a konuşan ilk hastalardan 34 yaşındaki evli bir çocuk annesi ilerde HRT almaktan kaçınmak istediğini söyleyerek, “Hiç acı hissetmediğimi söylemeliyim ve bu basit yöntem epey mucizevi görünüyor” dedi.
Fishel yeni yöntemin menopozu ne kadar erteleyeceğinin dokunun alındığı ve tekrar vücuda konduğu yaşa bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin Fishel, 25 yaşında alınan bir dokunun menopozu 20 yıl geciktirebileceğini söylerken 40 yaşında alınan dokunun başlangıcı 5 yıl geciktirebileceğini belirtti.
Uzman, pek çok kişinin hormon değiştirme terapisinden faydalanmasına rağmen bunun herkese uymayabileceğini ekledi. Yeni yöntemin haberi trafiğin yoğun olduğu sokaklarda yayılan havanın etkisiyle kadınların doğurganlığının azaldığını keşfeden çalışmanın ardından geldi.
Haziranda çalışmanın bulgularını yayımlayan Modena Üniversitesi’nden araştırmacılar egzoz dumanının ve isin doğurganlığa etkisini incelemişti.
Yapılan çalışmada en kirli bölgelerde yaşayan kadınların daha temiz yerlerde yaşayanlardan üç kat daha fazla düşük yumurtalık rezervine sahip olma işareti verdiği bulunmuştu.
(independent)
Okuyucu Yorumları 0 yorum