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'Menzil kaygısına' son: Elektrikli otomobiller için termal pelerin geliştirildi

12.07.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, elektrikli otomobiller için araçları yazın serin, kışın sıcak tutarak bataryaların daha uzun süre dayanmasını sağlayan bir termal pelerin geliştirdi. Pelerinin bunu dışarıdan herhangi bir enerji girdisine ihtiyaç duymadan yapabildiği belirtildi.

'Menzil kaygısına' son: Elektrikli otomobiller için termal pelerin geliştirildi

Elektrikli araçların (EV'ler) soğuk koşulları sevmediği ve bunun performansı kısıtlayıp kullanılabilir menzilde dramatik bir kayba neden olduğu bilinen bir gerçek. Birçok elektrikli otomobil sürücüsü için en büyük endişe ise yoldayken şarjın bitmesi korkusu.

Ancak bataryaların daha uzun süre dayanmasını sağlamayı vaat eden yeni bir termal pelerin sayesinde, bu günler geride kalabilir.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN TERMAL PELERİN

Daily Mail'in haberine göre, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacıların buluşu olan pelerin, elektrikli otomobilleri yazın serin, kışın ise sıcak tutacak şekilde tasarlandı.

Hepsinden iyisi, pelerin bunu dışarıdan herhangi bir enerji girdisine ihtiyaç duymadan yapabiliyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Kehang Cui, "Termal pelerin, araçların, binaların, uzay araçlarının ve hatta dünya dışı yaşam alanlarının yazın serin, kışın sıcak kalmasını sağlayan giysiler gibidir" dedi.

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Pelerinin ise iki temel bileşeni var: güneş ışığını yansıtan bir dış katman ve ısıyı içeride hapsetmeye yardımcı olan bir iç katman.

Dış katman, altıgen bor nitrür pullarıyla kaplanmış ince silika liflerinden yapılmış.

Bu lifler, alüminyum alaşımlı iç katmana tutturulmadan önce örülüyor ve bir kumaş haline getiriliyor.

TEST ETTİLER

Termal pelerinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için ekip, Şangay'da dışarıda park edilmiş elektrikli araçları test etti.

İlk olarak, kaplı olmayan bir arabanın sıcaklığını test ettiler ve kabinin gün ortasında 50,5°C'ye ulaştığını tespit ettiler.

Ancak, elektrikli arabalar termal pelerinle kaplandığında, iç sıcaklıkları 22.8°C ila 27.7°C daha düşük oldu.

Gece yarısı termal pelerinle kaplı araçlar hiçbir zaman 0°C'nin altına düşmedi. Dışarıdaki sıcaklığın 6.8°C üzerinde kaldılar.

Pelerinin maliyetinin ne kadar olacağı veya ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor.

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