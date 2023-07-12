Menzil lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdulbaki Erol (74) tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10’da vefat etti.

Menzil grubu mensupları yaptıkları basın açıklamasında, “Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri (Abdulbaki Erol) dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz” dedi.

Menzil grubunun son temsilcisi Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman’da Kahta ilçesinin Menzil köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi büyüklerinden olan Abdulhakim el-Hüseyni’dir.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İlmi, manevi önderliği ve hizmetleriyle hayırlı insanlar yetiştirmeye emek veren Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretlerine Cenab-ı Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun."

İHA

