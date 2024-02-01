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  4. Merakına yenik düştü, oyuncak kapma makinesine sıkışıp kaldı! Polis, 3 yaşındaki afacanı böyle kurtardı

Merakına yenik düştü, oyuncak kapma makinesine sıkışıp kaldı! Polis, 3 yaşındaki afacanı böyle kurtardı

01.02.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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Avustralya’da bir alışveriş merkezinde oyuncan kapma makinesine sıkışan çocuk, polis tarafından cam kırılarak kuruldu.

Avustralya’nın Brisbane kentinde ailesiyle eğlenmek için alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki Ethan, oyuncak merakına yenik düştü.

Sürünerek oyuncak kapma makinesine giren Ethan, saatlerce yüzlerce oyuncağın bulunduğu makinede mahsur kaldı.

Ailesi ve çevredekiler, küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca imdadına polis yetişti.

Cumartesi günü yaşanan olayda, alışveriş merkezine gelen polis küçük çocuğu makinenin bir köşesine yönlendirdi.

Çocuğa, gözlerini kapatmasını söyleyen polis, makinenin camını kırarak çocuğu kurtardı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Avustralya
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