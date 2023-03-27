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Merakla bekleniyorlar... Çarpıcı iddialar geldi! iOS 17 ile ilgili olanı dikkat çekti

27.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Şirketin haziran ayında iOS 17 ve iPadOS 17 gibi yazılımlarını tanıtacağı WWDC 22 etkinliğini düzenlemesi bekleniyor. Eğer herhangi bir sürpriz olmazsa eylül ayında da yeni iPhone 15 ailesi görücüye çıkartılacak. Son gelen iddialar ise oldukça ilginç. 'iOS 17' ile ilgili olan iddia ise büyük dikkat çekti.

Merakla bekleniyorlar... Çarpıcı iddialar geldi! iOS 17 ile ilgili olanı dikkat çekti

Görünüşe bakılırsa Apple'ın 2023'te tanıtacağı yeni ürünleri sadece donanımsal ürünlerden oluşmayacak. Şirket, 2023'te yazılım ve donanım odaklı birden fazla ürün piyasaya sürebilir. Haziranda düzenlenmesi beklenen WWDC 22'de yeni yazılımların görücüye çıkarılma ihtimali ise çok yüksek.

Gelen iddialar arasında ise birçok çarpıcı iddia var. Bu iddiaların iOS 17'yle ilgili olanı, en çok iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. İşte o iddialar...

1) APPLE WATCH'UN KAN ŞEKERİ TAKİBİ

Mark Gurman, Apple Watch için tasarlanan kan şekeri izleme teknolojisinin birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesinin mümkün olmadığını düşünüyor.

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Şubat ayında Gurman, Apple'ın noninvaziv kan şekeri izleme teknolojisinde büyük ilerleme kaydettiğini ve şeker hastalarının ve diğerlerinin kan testi için deriyi delmeye gerek kalmadan kan şekeri seviyelerini test etmelerine olanak sağladığını bildirmişti.

Gurman, bülteninde Apple'ın teknolojiyi pazara sunmak için "hala algoritmaları ve yerleşik sensörleri mükemmelleştirmesi gerektiğini" söyledi. Daha da önemlisi, şirketin bu teknolojiyi "Apple Watch gibi küçük ve ince bir şeye sığabilecek bir modül boyutuna küçültmesi" gerektiği söyleniyor. Gurman ise bu sürecin "en az üç ila yedi yıl daha alacağına" inancında.

2) KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI

Yine Mark Gurman'ın haberinde yer verdiği iddiasına göre Apple, karma gerçeklik başlığını geçen hafta Apple Park'taki ünlü Steve Jobs Theater'da şirketin en üst düzey 100 yöneticisine tanıttı. Gurman, bülteninin son sayısında, bu "önemli buluşmanın" başlığın haziran ayında yapılması planlanan duyurusu öncesinde "önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

Görünüşe göre üst düzey Apple yöneticileri 2018'den bu yana her yıl başlığa bir göz atıyorlardı, ancak bu gösteriler iddialara göre cihazın tamamının sergilenmesinden ziyade projenin ilerleyişine bakış atmanın ötesine geçmiyordu. Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilen son ön gösterimin ise çok daha önemli bir etkinlik olduğu öne sürülüyor.

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"YAKLAŞIK 3.000 DOLARDAN BAŞLAYACAK"

Apple içinde cihazın piyasaya sürülmesine yönelik beklenti artarken Gurman, cihazın birkaç potansiyel sorunla piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi. İşte Gurman'ın ifadeleri:

"Dahası, cihaz yaklaşık 3.000 dolardan başlayacak, net bir gözde uygulamadan yoksun olacak, her birkaç saatte bir değiştirilmesi gereken harici bir pil gerektirecek ve test eden bazı kişilerin rahatsız edici bulduğu bir tasarım kullanacak. Ayrıca sınırlı medya içeriğiyle piyasaya sürülmesi de muhtemel."

Sonuç olarak, Apple yöneticilerinin "bunun kapıdan çıkar çıkmaz hit bir ürün olmayacağı" anlayışıyla "şirket içinde gerçekçi bir ton tutturdukları" söyleniyor.

Gurman, cihazın ilk versiyonunun "şirketin mevcut ürünlerinin yanında bir fiyasko gibi görüneceğini", ancak yine de "Apple'ı birkaç ay içinde karma gerçeklik alanında pazar lideri haline getireceğini" düşünüyor.

İDDİA: "BAZI APPLE ÇALIŞANLARI CİDDİ ENDİŞELER YAŞIYOR!" PEKİ NEDEN?

The New York Times'ın haberindeki iddiaya göre, bazı Apple çalışanları şirketin yakında piyasaya süreceği karma gerçeklik başlığının kullanışlılığı ve fiyatı konusunda endişe yaşıyor.

3) DİKKAT ÇEKEN iOS 17 İDDİASI!

Yine Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iOS 17'nin stratejisini geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında değiştirerek birkaç yeni özellik ekledi. Bunun da güncellemenin daha önce düşünülenden daha önemli olabileceğini gösterdiği söyleniyor. Yani iOS 17, değişikliklerin olacağı önemli bir güncelleme olabilir.

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Ocak ayında Gurman, şirketin uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığına yoğun bir şekilde odaklanması nedeniyle iOS 17'nin önceki yıllardaki iPhone güncellemelerinden daha az önemli bir güncelleme olabileceğini söylemişti.

En son bülteninde Gurman, güncellemenin geliştirme sürecinde yapılan bir strateji değişikliğinin birkaç yeni özellik eklediğini açıkladı.

Apple'ın iOS 17'yi geliştirmeye başladığında, ilk düşüncenin iOS 17'nin yeni özellikler eklemekten çok hataları düzeltmeye ve performansı artırmaya odaklanan bir sürüm olması yönünde olduğunu iddia eden Gurman, geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında stratejinin değiştiğini ve artık iOS 17 sürümünün, geçen yılki yenilenmiş kilit ekranı gibi önemli bir iyileştirme içermese bile, birkaç "sahip olunması güzel" özellikle gelmesinin beklendiğini öne sürdü.


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