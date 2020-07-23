HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla yarın düzenlenecek programa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, ecdat yadigarı Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve yarın kılınacak cuma namazıyla başlayacak yeni dönemin ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Genel Başkan Akşener'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya Camii'ndeki programa davet edildiği, Akşener'in de bu davetten memnuniyet duyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak Sayın Genel Başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük karantina uygulamasındadır. Karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen Sayın Genel Başkanımız, yine bilime kulak vermiş ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için 24 Temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır."

Akşenir'in programa katılmaları için partilerinin TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nu görevlendirdiği bildirilerek, "İYİ Parti olarak, 24 Temmuz ve sonrasında, Rabbimizden, Ayasofya'dan yükselecek duaların kabulünü niyaz eder, aziz milletimizin bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Kılıçdaroğlu'na bir rakip dahaKılıçdaroğlu'na bir rakip daha
A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Diğer Haberler
Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

İstihdama ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına şiddet açıklaması: Alarm halindeyiz

Bakan Soylu açıkladı: Alarm halindeyiz

Son dakika: Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplanacak

Son dakika: Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplanacak

Özgür Özel'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi: Her kuşu tuttunuz...

Özel'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi: Her kuşu tuttunuz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Ayasofya mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.