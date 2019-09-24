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Meral Akşener'den '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz" sorusuna, "Bizim sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor. Sayın Erdoğan'ın diline, insanları kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemine, Cumhur İttifakı'nın mitoz bölünme gibi iki hücre gibi olmasına." cevabını verdi.

Meral Akşener'den '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"İNŞALLAH TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇİRİR"

Akşener, sözlerine "Sayın Erdoğan BM'de herkes için barış, herkes için adalet, herkes için hukuk istedi. İnşallah Türkiye'de bunu hayata geçirir" diyerek başladı. Fatih Altaylı'nın “Türkiye’de bunlar yok mu?” sorusuna Akşener, “Elbette Türkiye’de yok ama orada bizde var başkalarında yok dedi muhtemelen. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız” diyerek yanıt verdi.

Akşener son günlerde gündeme gelen "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

"AK PARTİ İKTİDARINA YÖNELİK İTİRAZLARIMIZ SÜRÜYOR"

Akşener, "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuyla ilgili, "Bizim sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor. Sayın Erdoğan'ın diline, insanları kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemine, Cumhur İttifakı'nın mitoz bölünme gibi iki hücre gibi olmasına. Ortaya koydukları kötü dile, ekonomideki gidişata, dış politikadaki tırnak içinde değerli yalnızlığımıza, 4,5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunu sağlayan yanlış politikalara, bir yıl evvel 'kardeşim Esad' bir yıl sonra 'katil Eset' olmasına itirazlarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İÇİN KONSENSÜS ARANIYORSA ORADA OLURUZ"

Sözlerine devam eden Akşener, "Bu itirazlarımız değişmiş değil. Şu olursa, buna CHP'nin de destek vereceğini zannediyorum. Bu ülke Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni taşıyamıyor. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa orada oluruz. Zannediyorum ki CHP de orada yer alır." ifadelerini kullandı.

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