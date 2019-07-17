Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 3 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'nün Türk devletine meydan okuduğunu, demokrasiyi hedef aldığını bildirdi. Darbe girişiminin ardından Meclis'te önerge verdiklerini kaydeden Akşener, "'Kim bu işe bulaşmışsa bulunsun, bedelini ödesin' dedik. Çünkü sözümüz var. İktidar ve küçük ortak varsın reddetsin biz sözümüzü unutmayacağız, milletimizin sorularını sormaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZLERİ AFFEDİN'

Akşener, geçtiğimiz hafta şehit haberleri ile yüreklerin dağlandığını, 2 gün önce ise Tunceli'den bir acı haber daha geldiğini söyledi. Akşener, "Tunceli Ovacık'ın Bilgeç köyünde, teröristlerin döşediği mayın, iki yavrumuzu daha aramızdan aldı. Adı gibi tomurcuk, güzel gözlü Nupelda 4 yaşında, ağabeyi Ayaz 8 yaşındaydı. Nupelda'm, Ayaz'ım, cennetteki nice ağabeylerinize, ablalarınıza bizden de selam götürün. Sizi güzel bir Türkiye'de, mutlu mesut yaşatamadık, bizleri affedin. Ey büyük Allah'ım, yavrularımıza kıyan bu alçakları, onlara arka çıkanları Kahhar isminle kahreyle. Onlarla mücadele eden Mehmetçiklerimizi koru, onları muzaffer eyle" diye konuştu.