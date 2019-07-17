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Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır. Kendinizi medeniyetin, hakkın-hukukun beşiği ilan ederken, Türk Milleti'nin Ege'deki, Akdeniz'deki hakkına, hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya, utanmıyor musunuz? İYİ Parti olarak, bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın, bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz." dedi.

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 3 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'nün Türk devletine meydan okuduğunu, demokrasiyi hedef aldığını bildirdi. Darbe girişiminin ardından Meclis'te önerge verdiklerini kaydeden Akşener, "'Kim bu işe bulaşmışsa bulunsun, bedelini ödesin' dedik. Çünkü sözümüz var. İktidar ve küçük ortak varsın reddetsin biz sözümüzü unutmayacağız, milletimizin sorularını sormaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZLERİ AFFEDİN'

Akşener, geçtiğimiz hafta şehit haberleri ile yüreklerin dağlandığını, 2 gün önce ise Tunceli'den bir acı haber daha geldiğini söyledi. Akşener, "Tunceli Ovacık'ın Bilgeç köyünde, teröristlerin döşediği mayın, iki yavrumuzu daha aramızdan aldı. Adı gibi tomurcuk, güzel gözlü Nupelda 4 yaşında, ağabeyi Ayaz 8 yaşındaydı. Nupelda'm, Ayaz'ım, cennetteki nice ağabeylerinize, ablalarınıza bizden de selam götürün. Sizi güzel bir Türkiye'de, mutlu mesut yaşatamadık, bizleri affedin. Ey büyük Allah'ım, yavrularımıza kıyan bu alçakları, onlara arka çıkanları Kahhar isminle kahreyle. Onlarla mücadele eden Mehmetçiklerimizi koru, onları muzaffer eyle" diye konuştu.

'FAİZ, DOLAR DÜŞMESİN DİYE HER ŞEYİ YAPIYORLAR'

Akşener, Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini savunarak, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. İktidarın vatandaşa hikâyeler anlattığını öne süren Akşener, "Faizler düşecek gibi oluyor, Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. 'Dövizi ve faizi düşüreceğiz' diyorlar ama düşmesin diye her şeyi yapıyorlar. Bu iş bilmezliğin sonucunda Türkiye 400 puanlık risk birimiyle yatırım olarak en riskli dördüncü ülke oldu" dedi.

'TASARRUFA GİTMENİZ GEREK'

Ekonomi, bilim denilen alanların dikte etmekle toparlanmadığını ifade eden Akşener, "Bu kafayla devam ettiğinizde başka ne olacak söyleyeyim.Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek, bu da enflasyonu yıl sonuna kadar körükleyecek. Faizler nasıl iner? Öncelikle kamu kesiminde çalışanın hakkına dokunmadan tasarrufa gitmeniz gerek. Neden? Çünkü faiz dediğin şey aslında bir tasarruf yatırım dengesidir. Tasarrufu arttırırsanız dışarıya ihtiyaç duymadan içinize kaynak aktarabilirsiniz" diye konuştu.

'HESABINI MİLLETİMİZ ELBETTE SORACAK'

"Öncelikle buradan ilan ediyorum ki; Akdeniz'deki sondaj çalışmaları, Türkiye'nin hakkıdır" diyen Akşener, "Ege'de taviz vermeyin, adalarımızın işgaline sessiz kalırsanız, Ege'yi, Akdeniz'i toptan kaybederiz" şeklinde hükümeti daha önce uyardıklarını belirtti. Bu uyarılara hükümetin sessiz kaldığını savunan Akşener, şunları söyledi:

"Bu sorumsuzlukların hesabını, milletimiz elbette soracak. Ama yaptırım kararı alan Avrupa'ya da bir çift sözümüz var: Kendinizi medeniyetin, hakkın-hukukun beşiği ilan ederken; Türk Milleti'nin Ege'deki, Akdeniz'deki hakkına, hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya, utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının, evrensel hukuk normlarını çiğneyen şımarıklığına, 'dur' demeniz gerekirken; bu konuda ihtiyatlı davrandığı için, Türkiye'yi cezalandırmak istemeye, utanmıyor musunuz? İYİ Parti olarak, bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın, bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz."

(DHA)

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