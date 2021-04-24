Meral Akşener'den Biden'ın açıklamasına tepki: Ağır bir saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Biden’ın açıklamasına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasında gerçekleşen ve Sayın Erdoğan'ın uzun zamandır heyecanla talep ettiği telefon görüşmesi sonrasında; iki başkentte yapılan açıklamaların içeriğindeki farklılıkları ve aynı zamanda görüşülen konulardan bazılarının vatandaşlarımızdan esirgenmeye çalışıldığı gerçeğini ibretle gözlemledik.

İktidarca haftalardır beklenen telefon görüşmesinin, 23 Nisan'a rastlatılmasının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile alakasının bulunmadığı gibi bu telefon görüşmesinde “sözde Ermeni soykırımı” temasının gündeme gelmemiş olması da elbette mümkün değildir.

"AĞIR BİR SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Nitekim Biden'ın bugün yapmış olduğu açıklama, yukarıdaki gözlemlerimizi teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olup, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliğini taşıyor.