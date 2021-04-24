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Meral Akşener'den Biden'ın açıklamasına tepki: Ağır bir saldırı

24.04.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Akşener, "Nitekim Biden’ın bugün yapmış olduğu açıklama, yukarıdaki gözlemlerimizi teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olup, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliğini taşıyor" dedi.

Meral Akşener'den Biden'ın açıklamasına tepki: Ağır bir saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Biden’ın açıklamasına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasında gerçekleşen ve Sayın Erdoğan'ın uzun zamandır heyecanla talep ettiği telefon görüşmesi sonrasında; iki başkentte yapılan açıklamaların içeriğindeki farklılıkları ve aynı zamanda görüşülen konulardan bazılarının vatandaşlarımızdan esirgenmeye çalışıldığı gerçeğini ibretle gözlemledik.

İktidarca haftalardır beklenen telefon görüşmesinin, 23 Nisan'a rastlatılmasının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile alakasının bulunmadığı gibi bu telefon görüşmesinde “sözde Ermeni soykırımı” temasının gündeme gelmemiş olması da elbette mümkün değildir.

"AĞIR BİR SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Nitekim Biden'ın bugün yapmış olduğu açıklama, yukarıdaki gözlemlerimizi teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olup, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliğini taşıyor.

“İLİŞKİLERE ZARAR VERECEĞİ ŞÜPHESİZDİR”

Dün yapmış olduğum çağrı ve uyarı niteliğindeki açıklama tahtında; siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde “soykırım” ifadesinin, ABD Başkanı Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir.

Bunun yanında, yapılan telefon görüşmesinde bu niyet işitildiğinde, ahizenin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması, NATO Zirvesi vesilesiyle görüşme beklentisinin hâlen de sürdürülmesi, iktidarın bu densiz ve dengesiz ilişkideki acizliğinin ifşasından başka bir şey değildir.

Bu itibarla, sözde “soykırım” lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenler ile mevsimlik ve konjonktürel siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri, bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum."

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Meral Akşener Joe Biden

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