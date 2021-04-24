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  4. Son dakika! Türkiye'den Joe Biden'a sert tepki

Son dakika! Türkiye'den Joe Biden'a sert tepki

24.04.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak kullandığı 'soykırım' ifadesine sert tepki geldi. Açıklamada, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır" denildi

Son dakika! Türkiye'den Joe Biden'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstererek, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Joe Biden

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