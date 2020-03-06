Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Dün Moskova'da gerçekleşen kritik İdlib görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, muhalefet olarak hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını iddia ederek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.

Akşener, "Biz muhalefet olarak hiçbir konuyu sayın Erdoğan'dan veya ilgililerinden öğrenemiyoruz. Mutabakat ve Suriye de olanlarla ilgili ister toplu, ister tek tek liderlerle görüşme yapması Türkiye için iyi olur" diye konuştu.



