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Meral Akşener’den dikkat çeken çıkış: ‘Bedavadan başbakanlık istemiyorum’

28.01.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den dikkat çeken ifadeler geldi. Akşener ‘başbakan olacağım’ sözlerini yeniden kullanarak “Evet, ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için herkesin siniri bozuluyor. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle pazarlık etmedim, etmem" dedi.

Meral Akşener’den dikkat çeken çıkış: ‘Bedavadan başbakanlık istemiyorum’

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 3. olağan il kongresine katılmak için Samsun'a geldi. 2 başkan adayının yarıştığı kongrede ilk önce başkan adayı Önder Fatih Şenol, daha sonra da mevcut il başkanı ve başkan adayı Hasan Aksoy, partililere seslendi. Adayların konuşmasının ardından kürsüye çıkan Akşener, açıklamalarda bulundu.

“BEDAVADAN BAŞBAKANLIK İSTEMİYORUM, KİMSEYLE PAZARLIK ETMEDİM, ETMEM”

Başbakan olacağını iddia eden Meral Akşener, “Bu seçimden İYİ Parti 1’inci çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti 1’inci parti çıkacak. Kurulduğumuzda seçime gittiğimizde bir şey değişti her şey değiştiyse bu ülkede. 1’inci parti çıktığımızda nelerin değişeceğini hayal edin. Bu ülkeye borcumuz var. Bu millete borcumuz var. İYİ Parti Atatürk için, Cumhuriyet için, kadınlar, çocuklar, çevremiz, doğamız, ormanlarımız için birinci parti çıkmalıdır. Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. 20 Ocak 2020’den sonra Türkiye’yi 2 defa ilçe ilçe il il dolaştım, dolaşmaya devam edeceğim. Sizler de her gönüle, her eve girecek ver dertleri dinleyeceksiniz” diye konuştu.

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“KILIÇDAROĞLU HELALLEŞME ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ”

Başörtüsü ve helalleşme konusuna da değinen Genel Başkan Akşener, “Başörtüsüyle ilgili bir mevzu çıktı ortaya. Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi. 'Helalleşme' çerçevesi içerisinde olduğunu iddia etti. Erdoğan bunu kendine pas olarak aldığını iddia etti. ‘Kılıçdaroğlu bana pas attı, ben bunu gole çevireceğim’ dedi. 28 Şubat’ta acı çeken kadınların ailelerin o acısı, haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti. Sana ‘Milletin adamı’ dendi. Ey Erdoğan; meğerse tüm bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. O dönemde 2 başörtülü kızın halasıydım. O dönemde kızların neler çektiğini bilir misin? Elbette bilirsin ama unuttun.

'TOPLASAN 3 CÜMLE EKLEDİK AMA İPTAL ETTİLER'

Senin için güç, gol atmak her şey oldu. Bir gol atmak için döndüler anayasa metni getirdiler. CHP ile görüştük, DEVA partisi ile birlikte ortak bir düzeltme yaptık. Çünkü gol atmak için o kadar yalap şalap, özensiz, dikkatsiz bir anayasa maddesi hazırlanmış ki iktidar değiştiği takdirde ya da harp, darp olduğu takdirde, iktidar değiştiğinde bizden bahsetmiyorum. Birileri çıkıp, ‘Sen siyasi nedenlerle başını örtüyorsun, aç bakalım başını’ diyebilecekleri bir madde yazmışlar. Biz de, ‘Başını örten veya örtmeyen kıyafetindeki tercihlerin bir kadının başından ve üzerinden bahsediyorum tercihleri hiçbir şekilde sorgulanamaz’ düzeltmesini yaptık. Toplasan 3 cümle ekledik. Düzeltmek için bunu yaptık. Komisyonda AK Parti ve MHP oybirliği ile iptal etti. Gördük ki bunların derdi problemi çözmek değilmiş. Dertleri meseleyi kalıcı bir şekilde yani karşılıklı bir rövanş meselesi olmaktan çıkarmak değilmiş” şeklinde konuştu.

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"BAŞBAKAN OLACAĞIM"

Konuşmasının sonunda yeniden başbakanlık vurgusu yapan Meral Akşener, “İYİ Parti bu seçimde birinci parti olmak mecburiyetindedir. Evet, ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için herkesin siniri bozuluyor. Sinirleri bozulmaya devam etsinler muhteremlerim. Başbakan olacağım ama birinci partinin genel başkanı olarak başbakan olacağım. Bu ülkenin yeniden bir biriyle sarılan, görüşen, şucu-bucu demeden, bu ülkenin seçmeninin velinimet olması için İYİ Parti’nin birinci olması şarttır. 14 Mayıs’ta seçime gitme kararı aldılar ve az bir zaman kaldı. Çok çalıştınız ve yoruldunuz ama son bir kez hep birlikte irademizi, canımızı, ciğerimizi her şeyimizi ortaya koyarak, çalışmak mecburiyetimiz var. İYİ Parti, benim ya da sizin için değil ülke için, kadınlar, gençler, çocuklar, toprağımız için ve yakılan ormanlarımız için kurtaran şehir Samsun, Atatürk için İYİ Parti’nin birinci parti olması gerekiyor. Sizlere olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından her iki başkan adayıyla da poz veren Akşener, daha sonra havayoluyla Samsun’dan ayrıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Meral Akşener İYİ Parti

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