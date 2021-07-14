Meral Akşener'den dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

İYİ Parti her geçen gün büyüyor. İYİ Parti büyüdükçe AKP ve küçük ortağının da korkusu büyüyor. Korku büyüdükçe yalanlar, iftiralar büyüyor. Ama çirkinlikler büyüdükçe onlar hızla küçülüyor.

Kimse merak etmesin Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Milletimizden yetki alınca Türkiye uzun zamandır unuttuğu bir yönetim anlayışıyla tanıştıracağız. Hakla, adaletle buluşturacağız.

Hazır olun geliyoruz. Nereden biliyorum, biliyor musunuz? Sayın Erdoğan ve ortağı da Saray şürekası da bir şeyi çok merak ediyorlar. Her yerde aynı soruyu soruyorlar; "İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" diyorlar. Rahat olun ağalar, kendinizi de çok yıpratmayın yaşlı başlı adamlarsınız, yapmayın. Siz hiç merak etmeyin. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım.

Detaylar geliyor...

