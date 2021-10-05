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Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt! Basın toplantısına damga vurdu

05.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın 'anayasa' çıkışına çok sert tepki geldi. Akşener "Ailesinin yarısı FETÖ'den kaçak. Kendisini hatırlatmak için de böyle eksantrik çıkışlardan uzak durmasında büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt! Basın toplantısına damga vurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.
Bir gazetecinin TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’ın “Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir” açıklamasını sorması basın toplantısına damga vurdu. Soruyu duyan Akşener önce gülümsedi, sonra sert açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti lideri "Sonuç olarak gördük ki ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak. Dolayısıyla bu yaşlı arkadaşın evde oturup torunlarıyla ilgilenmesi ve onlara moral vermesinde büyük fayda var. Kendisini hatırlatmak için de böyle eksantrik çıkışlardan uzak durmasında büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin derin kriz ortamından çıkışı için neler yapmak gerektiğini değerlendirdik” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, basın toplantısında ise şunları söyledi:

6 SİYASİ PARTİ ÇALIŞMALARINI HAZIRLADI

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladılar. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkışın en önemli araçlarından birisinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Parlamenter sistemle ilgili de genel anlamda görüş alışverişinde bulunduk. Gördük ki çalışmalar birbirinden uzak çalışmalar değil ve aklın yolu bir.

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ÖZLEDİĞİMİZ TABLO BİRBİRİNDEN FARKLI DEĞİL

Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz? diye baktığımızda gerçekten özlediğimiz tablo birbirinden farklı değil. Arkadaşlarımız 2 haftada bir toplanarak 4-5-6 ayrı sistemi en azından ilkeler bazından tek bir sistem haline getirebilecek miyiz diye bunun arayışında olacaklar.

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AKŞENER'DEN "BAŞBAKANLIĞA ADAYIM" SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Geçen hafta “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa adayım” şeklindeki açıklaması çok konuşulan Akşener ise şunları söyledi:

Türkiye’ye dair pek çok konuda istişarede bulunduk. Diğer siyasi partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Hepimizin kendi renklerini içine kattığımız ama sonuçta bir ilkeler bütünü ortaya çıktı şekilleniyor.

Bir de seçime doğru gidiliyor, bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerine rekabet ortamı oluşacak. Bizler açısından son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu görüşmeleri sıklaştırma kararı aldık. Türkiye 20 yıldır hadi neyse son 10 yıldır istişare etmeyi unuttu.

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim” dedim net bir şekilde. Şimdi cumhurbaşkanı adayı değilseniz nereye adaysınız, nereye yürüyorsunuz diye sorarsınız. Ben de dolayısıyla “Başbakanlığa adayım” dedim. Bunun anlamı nedir? Partinizi birinci parti haline hep beraber sonuç alırsanız o zaman da başbakanlık görevi sizin olur. Yani cumhurbaşkanı adaylığı şahsi bir karar.

"KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ben bir liderle bunu konuşmadım. Ama bu ülkenin önünü tıkayacak bir tutumun olmayacak demiştim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmesine de teşekkür ediyorum.

İSMAİL KAHRAMAN'IN ANAYASA ÇIKIŞINA SERT TEPKİ

Akşener, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir” açıklamasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

Sayın Kahraman’ın açıklamaları yeni mi eski mi bilmiyorum. Ama hep eksantrik açıklaması olmuştur. Hep yaşına bağlamıştım. Kendisinin bir iftar sofrasında hem de rahmetli abimin arkadaşlarının yüzüne, Millet İttifakı içinde yer almamız sebebiyle şahsıma Meral Kılıçdaroğlu dediğini biliyoruz. Ona bir protesto eden bir açık mektup yazdığımda bana FETÖ’cü demişti.

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"İSMAİL KAHRAMAN EVDE OTURUP TORUNLARIYLA İLGİLENSİN"

Hep böyle oluyor. Sonuç olarak gördük ki ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak. Dolayısıyla bu yaşlı arkadaşın evde oturup torunlarıyla ilgilenmesi ve onlara moral vermesinde büyük fayda var. Kendisini hatırlatmak için de böyle eksantrik çıkışlardan uzak durmasında büyük fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Babacan Meral Akşener İYİ Parti DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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