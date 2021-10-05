Son Dakika! Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Türkiye'nin şerefini çiğnetmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhur İttifakı olarak yapacağımız çok düzenleme var. Sahadaki temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yeniden önümüzü kesmek isteyenler olacak, bir kez daha onları bomboş hayalleri ile baş başa bırakacağız. Fitne ile örülmüş tuzaklarına düşmeyeceğiz. Hiçbir çılgın varlığımıza vuramayacak.

Covid 19 salgınının tehlike saçması, asimetrik ve ekonomik gerilimlerin yaygınlık kazanması, diplomatik kutuplaşmaların sertliği, iyimserliğimizi bir hayli gölgelemektedir. Dünyada çok sayıda ülke veya bölge, silahlı ya da silahsız çatışma halindedir. 2020'de vasat bulan şiddet ve silahlı çatışmaların maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmıştır.

"SURİYE'DE KALICI ÇÖZÜM VAKTİ GELMİŞTİR"

Suriye'de kalıcı çözüm bulma vakti gelmiştir. Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmediği açıklaması gerçek dışıdır. Soçi Zirvesi, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği imkanlarını derinlemesine ele almış ve karşılıklı anlayış ön plana çıkmıştır.

"TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNİ ÇİĞNETMEYİZ"

Temmuz 2019'da ülkemize gelen S-400'le ilgili tavizsiz tutumumuz, egemenlik konumumuzun doğal sonucu olarak cümle aleme ilan edilmiştir. ABD yönetimi, Rusya'dan silah ve askeri malzeme alan ülkelere yaptırımlar devreye sokmaktadır. Türkiye'yi de içine almıştır. Devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğimizi bekleyenler, aldığımız füze ve hava savunma sisteminin depolarda çürümesini tavsiye edenler iradesiz mankurtlardır. Varsın tehdit etsinler, Türkiye'nin şerefini çiğnetmeyiz. PKK'ya silahı hak görüyor da savunmamız mı göze batıyor. Afganistan'ı bu hale getiren kimdir?

ABD'YE ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ

Bu sırada FETÖ irtibatlı Demokrat Partili bir senatör, Temsilciler Meclisi'nde gündeme Ülkü Ocakları'nı getirmiştir. 2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın onaylanan metninde, Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir madde de yer almıştır. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından, bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ben Ülkü Ocakları'nda yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. İkbal için değil, Türklüğün muzaffer şafağının sökmesi, milletin istiklal ve istikbal haklarının muhafazası için ülkücü oldum, yaşadım. Dünyaya bir kez daha gelsem, yine ülkücü hareketin bir ferdi olurdum. Ey ABD'nin Temsilciler Meclisi, ne anlatsak boş, ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, siyaset ve devlet adamı çıkar, adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır.

