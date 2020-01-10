Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Buna geçit vermeyeceğiz

Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu. Akşener, 'İstanbul, bu kanalın yapılmasına da müsaade etmeyecek' dedi.

Akşener'in açıklamaları:

"Nasıl 31 Mart akşamı kazanılacağına inanmayanlar, 23 Haziran gecesi İstanbullunun tümü ile, hangi siyasi partiye oy verirse versin 804 bin oy farkı ile 23 Haziran'ı kapattıysa İstanbul, bu kanalın yapılmasına da müsaade etmeyecek.

Sayın Erdoğan'a biz demokrasi diyoruz, o 'otur yerine' diyor. Bilim diyoruz, 'hadi işine bak' diyor.

Beyefendinin canı istedi Karadeniz kıyılarına bir havalimanı yaptı. Oraya belediyenin parasından doğru biliyorsam 2 milyar dolarlık bir metro yapacaksınız. Putin inemedi yeni havaalanına. Atatürk Havaalanı'na indi. O hava alanı için bilim insanları ile görüşmedi, İstanbulluların fikrini almadı. 5 milyar dolarlık yatırım yapıldı, uçaklar inmiyor. 1.5 milyar dolarlık yatırım ile 2030-2035 arasını olimpiyat yapmak kaydı ile karşılayabilecek Atatürk Havalimanı'nı çöpe attı. Buna karşılık öbür havaalanına 5 milyar dolar yatırdı, verimli değil ama ben yaptım oldu. Her seferinde sultanlığını tescil eden bir bakış açısı bu.

(Kanal İstanbul) Buna geçit vermeyeceğiz."

