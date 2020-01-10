HABER
  4. Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Buna geçit vermeyeceğiz

Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Buna geçit vermeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı, Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu. Akşener, 'Buna geçit vermeyeceğiz' dedi.

Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Buna geçit vermeyeceğiz

Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu. Akşener, 'İstanbul, bu kanalın yapılmasına da müsaade etmeyecek' dedi.

Akşener'in açıklamaları:

"Nasıl 31 Mart akşamı kazanılacağına inanmayanlar, 23 Haziran gecesi İstanbullunun tümü ile, hangi siyasi partiye oy verirse versin 804 bin oy farkı ile 23 Haziran'ı kapattıysa İstanbul, bu kanalın yapılmasına da müsaade etmeyecek.

Sayın Erdoğan'a biz demokrasi diyoruz, o 'otur yerine' diyor. Bilim diyoruz, 'hadi işine bak' diyor.

Beyefendinin canı istedi Karadeniz kıyılarına bir havalimanı yaptı. Oraya belediyenin parasından doğru biliyorsam 2 milyar dolarlık bir metro yapacaksınız. Putin inemedi yeni havaalanına. Atatürk Havaalanı'na indi. O hava alanı için bilim insanları ile görüşmedi, İstanbulluların fikrini almadı. 5 milyar dolarlık yatırım yapıldı, uçaklar inmiyor. 1.5 milyar dolarlık yatırım ile 2030-2035 arasını olimpiyat yapmak kaydı ile karşılayabilecek Atatürk Havalimanı'nı çöpe attı. Buna karşılık öbür havaalanına 5 milyar dolar yatırdı, verimli değil ama ben yaptım oldu. Her seferinde sultanlığını tescil eden bir bakış açısı bu.

(Kanal İstanbul) Buna geçit vermeyeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Kanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklamaKanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklama
Erdoğan talimat vermişti! Meclis'e geliyorErdoğan talimat vermişti! Meclis'e geliyor
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Kanal İstanbul kanal istanbul çalıştayı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Kanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklama

Kanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklama

Erdoğan talimat vermişti! 'Hayvan Haklarını Koruma Kanunu' teklifi Meclis'e geliyor

Erdoğan talimat vermişti! Meclis'e geliyor

Deniz Baykal'dan hükümete Libya desteği

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocukların uzlaşma talebi 'şiir' şartıyla kabul edildi

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.