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Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a sert cevap! 'Kendi korkaklığını...'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2024 15:35
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olarak "Ben zaten söyledim, oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi" ifadelerini kullandı. İşte Akşener'in o açıklamaları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamaları sorulan Akşener, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum."

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YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ben kırgın falan değilim. Aday olmadı diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, hadi çık gel aday ol demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes korkak vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz.

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"OPERASYON DENİLECEK BİR HAL YOK"

İYİ Parti seçmeni 23 ilçe 'Mansur Yavaş'la beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Birlikte çalışıyoruz şu anda. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik. Ankara'da herkes birbirini tanır, bilirler. Benden memnunlar açıkçası. Onların benden şikayet edecekleri pozisyon yok. Beraber çalışıldı. Başarı varsa da beraber oldu."

ChefGPT


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Mansur Yavaş Meral Akşener
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