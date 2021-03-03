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Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

03.03.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak..."


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