Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak..."
Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum;— Meral Akşener (@meral_aksener) March 3, 2021
Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim.
Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak... pic.twitter.com/kQiWx5Xl3o