Meral Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret! "Katilleri nerede diye sormaya devam edeceğim" demişti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin yankıları sürüyor. Söz konusu cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma Başsavcıvekili Durdu Özer koordinasyonunda iki savcı tarafından kapsamlı şekilde yürütülüyor.

Tetikçiyi yakalama çalışmaları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti lideri Akşener, Sinan Ateş'in Bursa'daki aile evini ziyaret etti. Söz konusu ziyareti İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İYİ Partili Zorlu, yaptığı açıklamada "Bugün Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener Ankara’da menfur bir suikast sonucu hayatını kaybeden merhum Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve olayın aydınlatılması için sürecin sonuna dek takipçisi olacağını bir kez daha ifade etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"KATİLLERİ NEREDE DİYE SORMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Akşener, dün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak sorular yöneltmişti. Akşener, "Böyle alçak bir suikasta sessiz kalamam, Sinan Ateş’in katilleri nerede diye sormaya devam edeceğim" demişti.





