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  4. Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı

Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi. Akşener, açılış sırasında duygulanırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı

Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Çiğli Belediyesince Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan Nihat Gürer Parkı'nın açılışına katıldı.

AKŞENER AÇILIŞ SIRASINDA DUYGULANDI

Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Meral Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu." ifadelerini kullandı.

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Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açılışa, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

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