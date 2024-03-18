Meral Akşener ile kurdukları ittifakın adını açıkladı! "Mitingler emekli mitinglerine dönmeye başladı"

Türkiye'nin gündeminde başı emekli maaşları çekmeye devam ediyor. Yeni bir emekli maaşı düzenlemesi için gözler 31 Mart sonrasına çevrilirken seçime hazırlanan siyasilerin en çok dile getirdiği konuların başında da emekliler geliyor.

İKİ PARTİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİREN SÜREÇ

2023 seçimlerine ittifak halinde giren CHP ile İYİ Parti arasında önümüzdeki yerel seçimlere yönelik iş birliği çabaları sonuç vermedi. İYİ Parti CHP'ye kapıyı kapatıp seçime müstakil olarak girme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Meral Akşener ile "emekli ittifakı" kurduklarını söylemesiyle dikkat çekti. Adana programının ardından PolitikYol'un sorularını yanıtlayan Özgür Özel, emekliler konusu ve 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Biz bu seçimin stratejisini belirlerken, “Yakıcı bir ekonomik kriz var, enflasyon ortada, hayat pahalılığı ortada. Emeklilerle ilgili de çok yüksek bir tansiyon var. Biz onun kavga etmeyelim. Hatta o bizimle kavga etmek isterse biz kavgayı vatandaşın ekonomisi, geçim sıkıntısı, yaşadıkları zorluklara çekelim. Asla bu gündemi terk etmeyelim. Çok ciddi gündemler açsa da oralara çok kısa cevap verip hemen kendi gündemimize dönelim” dedik.

Önümüzde 12 propaganda günü var ve son güne kadar bunu başardığımızı söyleyebilirim. Hatta ilk başlarda ben emekli derken kimse emekli demiyordu Türkiye’de. İstedikleri gibi de örgütlü olmadıkları için ayrı ayrı evlerinde kızgın, kırgın, küskün emekliler vardı. Televizyonlardan, miting meydanlarından emeklileri ilk dile getirmeye başladığımda da meydanların ilgisi ve coşkusu bu kadar yüksek değildi, ama tekrarladıkça meydandaki emekli sayıları artmaya başladı. Mitingler emekli mitinglerine dönmeye başladı.

Gelen emekliler ses çıkarmaya, banka cüzdanı, fatura, alışveriş fişi veya pazardan filesi göstermeye başladı. Biz emeklilerin gündemi üzerine yoğunlaştık. Bunun dışında atanamayan öğretmenlerin, staj mağdurlarının sorunlarına, çiftçinin alamadığı mazota ve gübreye değinmeye devam ettik.

"AKŞENER İLE EMEKLİ İTTİFAKINI KURDUK"

Seçmen bu konuya çok alışık değildi, çünkü siyasi mitinge gidince daha çok siyasi kavga ve günlük polemikler bekliyordu. Ama sonradan bu durum seçmenin de hoşuna gitmeye başladı. Bir süre sonra diğer siyasi partilerin liderleri de konuşmaya başladı. Hatta ilk Yeniden Refah Partisi katıldı. Ardından diğer siyasi partilerin liderleri katıldı. En nihayetinde Meral Akşener de “Ben ekonomi ve emekliyi konuşacağım” dedi. Biz Meral Hanım’la seçimde iş birliği kuramadık, ama emekli ittifakını kurduk. Ben bir yaklaşık bir buçuk aydır emeklilerin sorunlarını dile getiriyorum, Meral Hanım da böyle söyleyince emekli ittifakında buluştuk. Ben bunun daha sonuç alıcı olduğunu düşünüyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





