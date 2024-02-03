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  4. Meral Akşener'in acı günü! Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

Meral Akşener'in acı günü! Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

03.02.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu cenazenin ikindi namazına müteakip İzmit'ten kaldırılacağını duyurdu.

Meral Akşener'in acı günü! Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.

Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Meral Akşener
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