Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! İşte Meral Akşener'in son durumu!

Meral Akşener sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Pek çok yorum ve retweet alan paylaşım sonrası ünlü siyasetçinin durumu merak konusu oldu.

MERAL AKŞENER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Meral Akşener sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız." ifadelerini kullandı.

"İYİYİZ, KİMSE MERAK ETMESİN"

Akşener ayrıca sağlık durumunu merak edenler için "Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." şeklinde konuştu. Akşener'in sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.



