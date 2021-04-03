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Meral Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük

03.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki esnaf ziyaretinde, "Çok uzun zamandır seçmen, velinimet olmaktan çıktı. Karpuz gibi ikiye bölündük. 'Kaşının altında gözün var, niye var?' üzerinden yapılan siyasi mücadelenin size faydası yok" dedi.

Meral Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine temaslarda bulunmak üzere gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partililer tarafından karşılandı. Cengiz Topel Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Akşener, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin il ve ilçelerini ayırt etmeden, hangi siyasi görüşte olursa olsun gelip, esnafı ziyaret ettiğini belirten Akşener, şunları söyledi:

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"İktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Eskişehir’de, Antalya'da ne söylüyorsam burada da onu söyledim. Özne sadece esnaf ve problemi olan çiftçidir. Burada öğrendiğim her şeyi çarşamba günü konuşmama ekleyeceğim. Arkadaşlarımız soru önergeleri verecekler ve dikkat çekeceğiz. Ben bir muhalefet lideriyim, Meclis’te grubu olan siyasi partinin genel başkanıyım. Buraya geldiğim zaman iktidar olmadığım için öncelikle sizi dinleyip, size dikkat çekmek durumundayım. İktidarı bu konuda uyarmak durumundayım ve rekabeti başlatmak durumundayım. Şimdi müşteri, velinimettir esnaf için. Çok uzun zamandır seçmen, velinimet olmaktan çıktı. Karpuz gibi ikiye bölündük. ‘Kaşının altında gözün var, niye var?’ üzerinden yapılan siyasi mücadelenin size faydası yok. Sonuç itibarıyla bugün buradan bizi yönetenleri, sizlerin dertlerine dikkat çekmek üzere sürekli uyarmaya devam ediyoruz."

İYİ Parti lideri Akşener Yüksekova ilçesindeki temaslarının ardından Hakkari'ye geçti.

DHA

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Meral Akşener

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