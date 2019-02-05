Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Akşener, hayat pahalılığından şikâyet etti. Fırın kullanmanın artık lüks sayıldığını söyleyen Akşener, "Türkiye'yi öyle bir hale getirdiler ki menemen zengin yemeği oldu. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışıldı. Ben size deyim, soğanın 6 lira olduğu bir ülkede menemen soğansız olur. Şimdi de biberli mi değil mi diye soruyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede menemen bibersiz de olur. Bu gidişle sofralar menemensiz olur" diye konuştu. Asıl 31 Mart yerel seçimlerin ardından AKP iktidarının birçok şeye zam yapacağını ifade eden Akşener, vatandaşlara, "Kulaklarını çekin" dedi. Akşener, "Kulak çekerseniz seçmen veli nimet olur. Herkes sizin ayağınıza gelir. EYT'liler fırçalanmaz. Onun için 31 Mart'ta vereceğiniz karar sizin için önemlidir. Şımarıklığın ortadan kalkmasına bu kulak çekme vesile olacaktır. Kadınlara sesleniyorum, anne terliği de atabilirsiniz" sözlerini sarf etti. Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle: "Bir kere daha söylüyorum bu salonu dolduramayacağımız düşünüldü. Alaha çok şükür doldurdunuz şereflendirdiniz. Bugün 2 bin kişi giriş yapmış bir kısım arkadaşımız dışarıda kalmış allah hepinizden razı olsun.

"10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diyordu marşta. Tc 15 milyondan çoğaldı 82 milyon kocaman bir aile oldu. 10 binlerce yıllık varlığımızı TBMM çatısı altında yeni bgin yıllara taşıyoruz. Ne mutlu bize. Ne mutlu göğsünü gere gere Türk'üm diyene. "Seçimdir ittifaktır partidir nihayetinde laftır sözdür. Bir velvele başladı yine. Ne olacak sanki, inşallah demokrasinin görevini yerine getireceğiz. Ama aklı selimden sükunetten hiç ayrılmadan. Birbirimizi kırmadan incitmeden ayırmadan yüz yüze bakmaya devam edeceğiz. Üçkağıtçıya hadi oradan be deyip haddini bildirmek gerek. Bugün koltuğu meşgul edenlere tavsiyemdir. Millet için iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız sevmeyi deneyin. İsraf etmek yerine yetinmeyi, istiflemek yerine doymayı, kırmak yerine onarmayı deneyin, suçlamak yerine gönül almayı deneyin o zaman anlayacaksınız bizi. Eskiler belediye başkanlarına şehremini derlerdi. Yani şehrin güvenileni emini, Denenmişlerden bir şey olmuyor halim perişan diyorsan gözün başkasını arar. Gözleri felfecir okuyanlar kaybedersek daha ihale alamayız diye sinsi sinsi planlar yapıyorlar.

"BU GİDİŞLE SOFRALAR MENEMENSİZ OLUR"



"Hem sandık güvenliği yazılımlarımız hem de avukatlarımız sandık güvenliği ekiplerimizle vatandaşlarımızın oylarını koruyacağız. Kanunsuz işler yapmayı aklından geçirenler buyursun gelsin yapsın da görelim. "Sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanması olmaz. İyi Parti'ye düşmanlık edenler, düşmanlık edebilmek için dininizi ortaya attılar. Yapmayın be kardeşim. Yazıktır, günahtır. Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok. Ucuz yöntemlere başvurmayın, siyaseti bu kadar ayağa düşürmeyin. "Seçim hay buyu ile bizi asıl meselemizden uzaklaştırdıklarını sanıyorlar. Sanıyorlar ki ne kadar gösterişli tören yaparlarsa millet de kendini zengin zannedecek. İşler terk gidince suçu birilerine yıkıyorlar. Hayat pahalılığının sebebi pazarcılardır dediler, soğanı patatesi suçladılar. Şimdi de marketleri tehdit ediyorlar. 82 milyon hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. Akşam iki saat televizyon izlesen, 2 de lamba yaksan 150 lira fatura geliyor. Fırın çalıştırmak artık lüks sayılıyor. Milletimiz geçmediği köprü, gitmediği hastane için 5 müteahhide para ödüyor. Ayağınızı denk alın. Milletin kesesinden beslendiğiniz yeter artık. Türkiye'yi öyle bir hale getirdiler ki menemen zengin yemeği oldu. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışıldı. Ben size deyim, soğanın 6 lira olduğu bir ülkede menemen soğansız olur. Şimdi de biberli mi değil mi diye soruyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede menemen bibersiz de olur. Bu gidişle sofralar menemensiz olur.

"BÜTÜN BUNLARIN SEBEBİ DAMATSA, NEDEN HALA O KOLTUKTA OTURUYOR?"



"Bunlar asıl zam yağmuruna 31 Mart'tan sonra başlayacak. Kulak çekin ki yapmasınlar. Kulak çekerseniz seçmen veli nimet olur. Herkes sizin ayağınıza gelir. EYT'liler fırçalanmaz. Onun için 31 Mart'ta vereceğiniz karar sizin için önemlidir. Şımarıklığın ortadan kalkmasına bu kulak çekme vesile olacaktır. Kadınlara sesleniyorum, anne terliği de atabilirsiniz. Emekli olma hakkı kazanmış binlerce vatandaşın haklarını gasp etmeyin. EYT'lanların durumu sizin hatalarınızı ört pas edemez. EYT'lilerin hakkını söke söke alacağız. "Türkiye'nin bütün esnaflarını fırsatçılıkla itham etmeyin. Onları rahatladın, bunu yapmazsanız mutfaktaki yangın daha da büyüyecek. 2006 yılında tarım için çıkardıkları kanun teklifine kendileri uymuyor. "İYİ PARTİ IĞDIR'DA VE AHLAT'TA ADAY ÇIKARMAYACAĞINI İLAN EDİYOR"



"Her seçimden önce mutlaka filan şehrimizde petrol bulunuyor. Türkiye zengin olacak diye haber yaptırırlar. Mutlaka yerli araba, yerli uçak haberleri yaptırırlar. 2015'ten 2019'a kadar o bahsettikleri uçak nedense hâlâ yere inmedi. Üstünden 4 yıl geçti hâlâ uçağı gören yok. 8 Kasım'da bit açıklamamda AKP ile HDP arasında el altından görüşmelerin yaptığını biliyorum ve bunları paylaşıyorum. Geçen hafta da ortaya çıktı ki iki partinin grup başkanvekilleriyle görüşülmüş. Ne konuşmuşlar, ne çevirdiler bilen yok. Kapılı kapılar ardından şimdi yeni şeyler planlıyorlar. AKP'ye oy veren yurttaşlarım oy almak için AKP'nin HDP ile yakınlaşmasına razı mısınız? Bu konuda samimi olmadıkları gibi bir de İyi Parti’ye çamur atıyorlar. Iğdır’da olanlara bakılınca kimin nerede olduğu çok net görülüyor. Balıkesir'de Denizli de İyi Parti'ye karşı beka diyerek ittifak kuranlar, Iğdır'da ittifak kurmuyor. İyi Parti Iğdır’da ve Ahlat’ta aday çıkarmayacağını ilan ediyor.

"Iğdır'a bakınca kimin nerede durduğunu anlarsınız. bakıyorsunuz beka beka diyerek Manisa'da Mersin'de İyi parti'ye karşı aday çıkarıyorlar, Iğdır'da çıkarmıyorlar. "TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANINA KİMSEYE LAF SÖYLETMEYİZ"



"Körfez Savaşı'nın ardından 36. paralel denerek uydu devlet kuruldu. Aynı şekilde bir devlet kurulmasını Türk milleti mücadele etmemelidir. Oraların güvenli hale getirilmesinin tek yolu terör yapılarının dağılmasıdır. Birkaç gün içerisinde harekata başlıyoruz diyerek vaçgeçmek halel getirir. Türkiye'yi yönetenlere seslenmek isterim ki, hadsizce tehditlere boyun eğmeyin. Korkmayın. Türk milleti güçlüdür. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hataların sonuna kadar takipçisi oluruz ama kol kırılır yen içinde kalır. O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına kimseye laf söyletmeyiz. O makam bağımsızlığımızın sembolüdür. Sayın Cumhurbaşkanı tehditlere boyun eğmeyiniz gereğini yapınız ve ülkemizi daha büyük felaketlerle karşılatmayınız. Bağırıp çağırıp sonra kapı arkasında anlaşma yapmakla olmaz. Bu kadar korkmayın be kardeşim. Cumhurbaşkanı Suriye ile alt düzeyde görüşmeye başladığımızı belirtti. Ne görüşüyorlar bilmiyoruz ama çözülmesi gereken sorun nedir onu biliyoruz. Bir an önce Suriyeli sığınmacıları evlerine sağ sağlim evlerine göndermeyi konuşun. Sakın ola karşımıza Suriyelilere vatandaşlık verelim diye çıkmayın, aklınızdan bile geçirmeyin.