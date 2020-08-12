Meral Akşener ve Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı.

Akşener, "Hayırlı olsun amacıyla buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye'nin sorunlarını tahlil ettik" ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE BABACAN'DAN BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parlamenter sisteme yönelik sözleri için, "Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz de buna saygı duyuyoruz" dedi.

Bahçeli'nin IMF konusunda Babacan'a yönelik eleştirilerine yanıt veren DEVA Partisi lideri "Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz" diye konuştu.

BABACAN'DAN IMF SORUSUNA YANIT

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile IMF'e borç verme konusunda başlayan tartışma için şunları söyledi:

"O yılların basın kayıtlarını bakarsanız konu açık olarak ortada. 2008-2009 krizinden sonra finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. Bu oluşturulan kaynak hazırlığına karşı yeni mekanizmalar oluşturuldu. Türkiye de katkıda bulundu. Bu oluşturulan olası daha büyük krizlere karşı kaynak hazırlığına Türkiye’de katkıda bulundu. İhtiyaç duyulması halinde Merkez Bankası ile fon arasında 5 milyar dolara kadar bir kredinin kullandırılabileceğine dair sözleşme yapıldı. Bu zaten resmî kayıtlarda olan bir konu. Bir ihtiyaç oluşmadığı için o rakamı IMF’ye kullandırmadı. Borç verildi mi verilmedi mi üzerinden içi boş bir tartışma yaşanıyor şu anda. Böylesine bir rakamı sağlamaya hazır olması Türkiye’nin o gün adına olumlu bir gelişmedir. Bu açılan ama kullanılmayan bir kredidir."