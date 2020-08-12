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Meral Akşener ve Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Akşener ve Babacan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener ve Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı.

Akşener, "Hayırlı olsun amacıyla buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye'nin sorunlarını tahlil ettik" ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE BABACAN'DAN BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parlamenter sisteme yönelik sözleri için, "Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz de buna saygı duyuyoruz" dedi.

Bahçeli'nin IMF konusunda Babacan'a yönelik eleştirilerine yanıt veren DEVA Partisi lideri "Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz" diye konuştu.

BABACAN'DAN IMF SORUSUNA YANIT

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile IMF'e borç verme konusunda başlayan tartışma için şunları söyledi:

"O yılların basın kayıtlarını bakarsanız konu açık olarak ortada. 2008-2009 krizinden sonra finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. Bu oluşturulan kaynak hazırlığına karşı yeni mekanizmalar oluşturuldu. Türkiye de katkıda bulundu. Bu oluşturulan olası daha büyük krizlere karşı kaynak hazırlığına Türkiye’de katkıda bulundu. İhtiyaç duyulması halinde Merkez Bankası ile fon arasında 5 milyar dolara kadar bir kredinin kullandırılabileceğine dair sözleşme yapıldı. Bu zaten resmî kayıtlarda olan bir konu. Bir ihtiyaç oluşmadığı için o rakamı IMF’ye kullandırmadı. Borç verildi mi verilmedi mi üzerinden içi boş bir tartışma yaşanıyor şu anda. Böylesine bir rakamı sağlamaya hazır olması Türkiye’nin o gün adına olumlu bir gelişmedir. Bu açılan ama kullanılmayan bir kredidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin şu anda IMF'ye borcu yok ama birileri de avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. 'IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz.' Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapadık. IMF, bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat, geldi bana 'Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu?' dedi. 'Verelim' dedi. Bugün borç alan, yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunları herkesin görmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, Ali Babacan hakkında, "Ali Babacan’ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF’ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir. Bunlara inanacak, itibar edecek hiç kimse yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek veren MHP lideri, "Cumhur İttifakı Türkiye’nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir. Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir" demişti.

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