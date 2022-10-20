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Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'de açılış törenine katıldı

20.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'de, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi açılış törenine katıldı. Konuşmaların ardından Akşener ve İmamoğlu, açılış kurdelesini birlikte kesti.

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'de açılış törenine katıldı

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce hayatını kaybeden Gümüşhane eski belediye başkanı ve İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın anısına Gümüşhane'de yaptırılan Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Açılışa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Mustafa Canlı’nın her kesim tarafından sevilen iyi bir insan olduğunu söyledi.

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'HEM BİLİM, HEM TEKNİK HEM EĞİTİM SEVDALISIYDI'

İmamoğlu, “Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde üstün yetenekli çocuklarımız dünyanın geleceğine hazırlanacak. Merkezin anahtar teslim yapılarak içindeki büyün envanteriyle hazırlanarak hizmete sunulmasına katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mustafa Canlı hem bilim, hem teknik hem eğitim sevdalısıydı. Bir de eğitime yapılan hizmet ülkenin geleceğine yapılır ve kıymeti çoktur. Kurumlar destek verdi ve hızlıca bitirdik. 11 ay gibi bir süreçte. Gümüşhane’nin tarihi evleri ilham alınarak tasarımı yapılan bu güzel eser Gümüşhane’ye çok özel hizmetler sunacak” dedi.

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'NE MUTLU MUSTAFA CANLI GİBİ BİR İSİM BIRAKMAK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “İnşallah onun gibi nice Mustafa Canlı'ların mezun olacağı merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmak. Burada eminim her tür siyasi partiye oy veren insanlar var ve her biri Mustafa Canlı için burada. Cenabıhak hepimize Mustafa Canlı gibi insanları birleştiren, bütünleştiren bir ismi bırakmayı nasip etsin” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

(DHA)

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