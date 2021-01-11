Mercedes-Benz 2020 yılında kaç tane otomobil ve hafif ticari araç sattı?

Daimler AG’nin küresel değişim stratejisi doğrultusunda 2020 yılının başında kurulan Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş., Mercedes-Benz’in Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar faaliyetlerine ek olarak Daimler’ın Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni bünyesinde barındırıyor. 2020 yılında marka, Premium otomobil segmentinde GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başladı. Marka Hafif Ticari Araçlar ise 2020 yılında Vito’nun satışına başlarken, Sprinter’ın da katkısıyla bu yıl da yolcu taşımacılığında önemli ölçüdeki pazar payını korumuş oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

2020 yılını değerlendiren Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan,“2020 yılını, 15 bin 617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakalayarak toplam pazardan aldığımız payı geliştirdik. Mart ayından itibaren Türkiye’de etkilerini gösteren pandemi koşullarına rağmen yeni model tanıtımlarımızı aralıksız sürdürdük ve dijitalleşme alanında markamız adına oldukça önemli yeniliklere imza attık. Bu konuda sektörün en başarılısı olduğuna inandığımız bayi ağımız ve marka tutkunu çalışanlarımız en önemli destekçilerimiz oldu. 2020 yılında, yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli Yeni GLB ile kompakt sınıftaki çeşitliliğimizi daha da genişlettik. Yeni teknoloji ve ürün markamız EQ altında sunulan, tamamen elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz EQC ile birlikte elektrikli alandaki değişim sürecini başlattık. Aralık ayında ise markamızın ‘Amiral Gemisi’, Yeni S-Serisi’nin satışa sunulması sayesinde, müşterilerimizi daha önce deneyimlemedikleri yenilik, güvenlik, konfor ve kalite ile buluşturduk.” dedi.