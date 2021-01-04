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Mercedes-Benz S-Serisi 70 yılda nasıl değişti?

04.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Mercedes-Benz S-Serisi 70 yılda nasıl değişti?

Mercedes-Benz S Serisi daima yenilik odaklı bir model oldu. Lüks segmentin öncülerinden olan model 70. yaşına girdi. Bu model 70 yılda ne gibi değişimler yaşadı? Mercedes S Serisi’nin tarihinde olan değişimler neler?

Mercedes, S Serisi ile 70. Yıl dönümünü yaşıyor. Marka bu model ile döneminde başarılara imza atmıştı. Her dönemde üretilen otomobilin kendine has öne çıkan özellikleri vardı. İşte Mercedes Benz S Serisi’nin 70 yılı.

1951-Mercedes-W187

W187 (1951'DEN 1954'E)

İlk nesil S-Serisi, o zaman için gelişmiş üstten eksantrik mili 6 silindirli motora sahipti. Ek olarak, geleneksel kapı kilidine göre çok daha güçlü bir alternatif olan konik pimli emniyet kapı kilidine öncülük etti. Bu ekstra güç sayesinde, kaza sırasında kapıların sabit kalması sağlandı.

1954-Mercedes-W180

W105 / W180 / W128 (1954 - 1959)

W105 / W180 / W128'in teknolojik ilerlemelerinin yanı sıra, kendi kendini destekleyen bir gövde kabuğuna da sahipti. Buna ek olarak "Turbocooling" adı verilen fren soğutma sistemi de bu modelde sunuldu.

1954-Mercedes-W180

W111 / W 112 (1959-1965)

W111 / W112, zaten gelişmiş olan selefine göre pek çok yeni teknolojik özelliğiyle geldi. Bunların çoğu güvenlik açısından büyük adımlardı. İlki ise, artık hava yastıklı bir direksiyon simidi ve genel olarak "yaralanmayı azaltan iç mekan" tasarımı. Güvenlik özelliklerine ek olarak, 1961'den itibaren 300SE, disk frenler, havalı süspansiyon ve merkezi kilit sistemine sahip oldu.

1965-Mercedes-W108

W108 / W109 (1965 - 1972)

W108 / W109, selefine göre bir devrimden çok bir evrimdi, ancak bu masaya yeni bir şey getirmediği anlamına gelmiyordu. Tüm modellerde arka aksta hidropnömatik dengeleme yayları vardı. Serinin en iyisi 300SEL‘di. 6.3 lik makine 247 bg güç üreten V8 motora sahipti.

1972-Mercedes-W116

W116 (1972 - 1980)

W116, resmi olarak S-Serisi adını taşıyan ilk model olduğu için kilometre taşı niteliğindeydi. Öne çıkan özelliklerinden birkaçı; isteğe bağlı olarak ABS (1978'den itibaren) ve hız sabitleyici (1975'ten itibaren) sistemi olarak sıralanıyor. W116 ayrıca turboşarjlı dizel motor ile sunulacak ilk seri üretim otomobil olma özelliğine de sahip.

1979-Mercedes-W126

W126 (1979 - 1991)

Çoğu W111 / W112 gibi, W126’da en teknolojik gelişmelere ve güvenlik konusunda güçlü bir model olma özelliğine sahipti. 1981'den itibaren opsiyonel emniyet kemeri gergisi ve sürücü hava yastığı sistemini sundu. 1988'den itibaren opsiyonel ön yolcu hava yastıkları ve 1985'ten itibaren V8 modelleri için opsiyonel ASR sistemi sunuyordu. Ayrıca 1985'ten itibaren opsiyonel donanım olarak elektrikle ayarlanabilen bir direksiyon sistemi de modelde sunuldu.

1991-Mercedes-W140

W140 (1991 - 1998)

W140'ın piyasaya çıktığı zaman, sadece 0,31 gibi nispeten düşük bir sürtünme katsayısına sahipti. Aynı zamanda, dönemin en güçlü motoru olan on iki silindirli ünite de bu modelde kullanıldı. Bu neslin en dikkat çekici özellikleri pratiklik yönünde oldu. 1995'ten itibaren isteğe bağlı donanım olarak navigasyon sistemi, isteğe bağlı dinamik Xenon farlar sunuldu. Ayrıca bu modelde ESP ve Parktronic yardım sistemi de sunuluyordu.

1998-Mercedes-W220

W220 (1998 - 2005)

W220, tartışmasız modern çağın ilk S-Serisi idi. Otomatik silindir kapatma, 2004'ten itibaren elektronik kontrollü otomatik şanzıman, isteğe bağlı Aktif Mesafe Yardımı DISTRONIC, isteğe bağlı KEYLESS GO bu modelde sunuluyor. Ayrıca W220, S55 ve S65 ile AMG varyantlarına sahip ilk S-Serisi ve isteğe bağlı 4MATIC dört tekerlekten çekiş ile sunulan ilk S-Serisi oldu.

2005-Mercedes-W221

W221 (2005 - 2013)

W221'in gelişme yönü büyük ölçüde sürücü yardımcı sistemleri odaklı oldu. Opsiyonel olarak sunulan Geliştirilmiş Aktif Mesafe Asistanı DISTRONIC PLUS, 2006'dan itibaren otonom kısmi frenli PRE-SAFE® Fren sistemi bu modelde sunuldu. 2009'dan itibaren opsiyonel otonom acil frenleme, opsiyonel Aktif Gece Görüş Asistanı ve 2009'dan itibaren opsiyonel Şerit Koruma Asistanı da bu modelde sunuldu. 2009'dan itibaren S400 Hybrid ile hibrit varyantı olan ilk S-Serisi olma özelliğine sahip.

2018-Mercedes-W222

W222 (2013 - 2020)

W222, şimdiye kadarki en yenilikçi S-Serisi olan modellerden biriydi. Kendinden öncekilere kıyasla ağırlığı ve boyutuna göre yüzde 50 daha yüksek burulma derecesine sahip tamamen yeni bir alüminyum hibrit gövde ile üretildi. Ayrıca, tamamen geleneksel ampulleri olmayan ilk otomobildi ve bunun yerine tüm arabada neredeyse 500 LED bulunuyordu. Otomobilde ayrıca Mercedes-Benz'in “ Akıllı Sürüş ” adını verdiği bir dizi gelişmiş sürücü yardımcısı asistanları yer alıyordu. Bunlardan en önemlileri, çukurları karşılaşmadan önce belirleyebilen ROAD SURFACE SCAN ve şasiyi ve süspansiyonu buna göre uyarlayacak MAGIC BODY CONTROL idi.

2020-Mercedes-W223

W223 (Günümüz)

En yeni S-Serisi'nin teknolojisi, temel olarak çok sayıda ekran, yeni bir bilgi-eğlence sistemi ve uyarıları görsel olarak güçlendirebilen aktif ortam aydınlatması gibi özelliklerdi. Ayrıca arabanın 50'den fazla bileşeni güncellenebiliyordu. W223 ayrıca dünyanın ilk seri üretim arka koltuk hava yastığına sahip otomobili. Ayrıca 10 dereceye kadar dönebilen isteğe bağlı bir arka aks sistemi de bu modelde sunuluyor.

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