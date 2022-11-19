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  4. Meriç Nehri'nde köpüklenme iddiaları ekipleri harekete geçirdi! Merakla beklenen açıklama geldi

Meriç Nehri'nde köpüklenme iddiaları ekipleri harekete geçirdi! Merakla beklenen açıklama geldi

19.11.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Meriç Nehri'nin bir kısmında meydana gelen köpüklenme üzerine, ekipler tarafından numune alındı. Yapılan incelemelerde köpüklenmeye rastlanmadığı bildirildi.

Meriç Nehri'nde köpüklenme iddiaları ekipleri harekete geçirdi! Merakla beklenen açıklama geldi

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldüğü iddiası üzerine sudan numune aldı.

Ekipler, köpüklenme ve kirlilik iddiaları üzerine nehirde inceleme yaptı.

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Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün çevresinde inceleme yapan ekipler, sudan numune aldı. Olası bir kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Ekipler, incelemelerinde köpüklenmeye rastlamadı. Nehrin su akışının yavaşladığı kıyı kesimlerinin bazı bölgelerinde yosun birikintisi ve plastik atıklar gözlendi. (AA)

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Edirne Meriç Nehri

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