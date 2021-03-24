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  4. Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

24.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel çarşamba günü koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak.

Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisinde üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da kısıtlamalar geri geldi.

Pandeminin etkisi artırdığı ülkelerden birisi olan Almanya'da Başbakan Merkel'den flaş bir adım geldi.

Merkel çarşamba günü koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Merkel federal bölge yetkilileri ile görüşecek.

Aynı habere göre, görüşmede koronavirüs kısıtlamalarının uzatılması konusu ele alınacak.

Pandeminin ilk gününden bu yana Almanya'da 2.5 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs 75 binin üzerinde kişinin canına mal oldu.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Almanya

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