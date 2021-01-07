Merkel'den kritik açıklama: O görüntülere kızdım!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "bu ülkeden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü" söyledi.

Merkel, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katılmadan önce ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

ABD Kongresine saldırı yapılarak içeri girilmesine ilişkin görüntüleri herkesin izlediğini ifade eden Merkel, "Bu görüntüler beni kızdırdı ve üzdü." dedi.

Angela Merkel, ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan çoğunluğu bu ülkenin dostu milyonlarca insanın da bunu hissettiğinden emin olduğunu belirtti.

Demokrasinin temel kuralının seçimlerden sonra kazananların ve kaybedenlerin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Merkel, "Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır." diye konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Trump'ın dün de bunu kabul etmediğine dikkati çekti.