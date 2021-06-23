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Merkel, Federal Meclis'te son kez soruları yanıtladı

23.06.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü görevine 26 Eylül’de veda etmeye hazırlanırken, son kez Federal Meclis’te soruları yanıtladı.

Merkel, Federal Meclis'te son kez soruları yanıtladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 16 yıldır sürdürdüğü görevine 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerin ardından veda etmeye hazırlanıyor. Federal Meclis bugün bir kez daha Başbakan Merkel liderliğinde toplanırken, Merkel federal milletvekillerin ulusal ve uluslararası konular hakkındaki sorularını son kez cevapladı.

Federal Meclis’teki konuşmasına koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgi vererek başlayan Başbakan Merkel, salgına karşı Alman halkının verdiği ortak mücadele sonucunda haftalık insidans rakamlarının tek hanelere indiğini söyledi. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Merkel, koronavirüsün Delta mutasyonu ile ilgili endişelerini dile getirerek, "Salgına karşı en önemli önlem aşı olmaktır" dedi.

"İNCE BİR BUZ TABAKASI ÜZERİNDE YÜRÜYORUZ"

Alman halkının yarısına en az bir doz aşı yapıldığını ve önümüzdeki sonbaharın ilk haftalarına kadar ülkede aşılamanın tamamlanmasını beklediklerini belirten Merkel, "Salgının üçüncü dalgası etkileyici bir şekilde kırıldı. Şu an sahip olduğumuz değerler cesaret verici ve iyi bir yaz için umut veriyor ama salgın henüz bitmedi. İnce bir buz tabakası üzerinde yürüyoruz. Delta mutasyonunun diğer ülkelerde yayılması endişe verici" ifadelerini kullandı.

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2005'TEN BU YANA BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDA

Angela Merkel, 1954’te Almanya’nın doğusunda dünyaya geldi. Merkel, 2000-2018 yılları arasında Hristiyan Demokrat Partisi’ne (CDU) liderlik yaptı. Almanya’nın 1871’de geçirdiği değişimin ardından ülkeyi yöneten ilk kadın Şansölye olan Merkel, 2005 yılından bu yana Başbakanlık koltuğunda oturuyor. (İHA)

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Almanya
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