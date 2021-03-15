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Merkel giderayak seçimi kaybetti

15.03.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Merkel giderayak seçimi kaybetti

Almanya'da Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) iki eyalette hafta sonunda yapılan seçimleri kaybetti.

2005 yılından beri görevde olan Başbakan Merkel önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Üst üste dört seçimden galip ayrılan CDU Partisi’nin “Merkel katkısı” olmadan önümüzdeki seçimlerden nasıl bir sonuçla ayrılacağı merak konusu.

ZDF televizyonunda yayınlanan ilk sonuçlardan yola çıkılarak hazırlanan tahminlere göre Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller’in oyların %31.4 alırken, CDU %23.4 seviyesinde kaldı. Rhineland-Palatinate eyaletinde ise Sosyal Demokratlar (SPD) oyların %35.5’ini alırken anketlerde geçtiğimiz aya kadar önde görülen CDU %26.9 seviyesinde kaldı.

Alman seçmenler Merkel hükümetini koronavirüs aşılarını yapmakta yavaş kaldığı için eleştirirken, CDU’da koronavirüse karşı koruma sağlayan maskelerin alımında usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkması partinin seçmen nezdindeki
itibarını zedeledi.

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seçim Almanya

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