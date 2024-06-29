HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de 3 araçlık feci kaza! 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı... Hepsi aynı yerde çalışıyordu

Mersin'de 3 araçlık feci kaza! 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı... Hepsi aynı yerde çalışıyordu

29.06.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin uzman çavuş olduğu, yaralanan otomobil sürücüsünün de Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş olduğu öğrenilirken diğer servis aracının da NGS işçilerini taşıdığı kaydedildi.

Mersin'de 3 araçlık feci kaza! 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı... Hepsi aynı yerde çalışıyordu

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı! İ.K. idaresindeki Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

AA-20240629-35000867-35000863-MERSINDE_2_SERVIS_ARACI_VE_OTOMOBILIN_KARISTIGI_KAZADA_2_KISI_OLDU_35_KISI_YARALANDI

Bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan servis aracına çarptı.

AA-20240629-35000867-35000864-MERSINDE_2_SERVIS_ARACI_VE_OTOMOBILIN_KARISTIGI_KAZADA_2_KISI_OLDU_35_KISI_YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA-20240629-35000867-35000866-MERSINDE_2_SERVIS_ARACI_VE_OTOMOBILIN_KARISTIGI_KAZADA_2_KISI_OLDU_35_KISI_YARALANDI

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba'nın (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Foyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konulduFoyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konuldu
30 pilot ilde başlayacak! Bakan Göktaş duyurdu... Herkesi davet etti30 pilot ilde başlayacak! Bakan Göktaş duyurdu... Herkesi davet etti
İran'daki seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde! İran'daki seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!
Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
En Çok Okunan Haberler
Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

İran'daki seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!

İran'daki seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!

Umre için milyonlarca lira para topladı! O paraları gidip kumara yatırdı: Beni çok güzel kandırdı

Umre için milyonlarca lira para topladı! O paraları gidip kumara yatırdı: Beni çok güzel kandırdı

30 pilot ilde başlayacak! Bakan Göktaş duyurdu... Herkesi davet etti

30 pilot ilde başlayacak! Bakan Göktaş duyurdu... Herkesi davet etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.