Mersin'de bir koyun 6 bacaklı kuzu doğurdu

Alışılmışın dışında arka bacaklarının arasında diğerlerine göre aynı birbirine bitişik iki bacağı daha olan kuzu görenleri hayrete düşürüyor. Bacaklardan ikisinin birbirine bitişik olması nedeniyle 6 bacaklı gibi görünen kuzunun yürümekte güçlük çektiği de görüldü.

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kuzunun 6 bacağı olduğu tespit edildi. Kuzunu fazladan olan iki bacağının ameliyatla alınabileceği belirtildi.

"KUZUYU KONTROL ETTİĞİMDE 6 BACAĞI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden Veteriner Hekim Lokman Eren, “Hayvan sever dostumuz Engin bey beni aradı ve koyunlarının bir kuzu dünyaya getirdiğini kuzunun da 5 bacağı olduğunu söyledi. Şaşırdım. Gelip kuzuyu kontrol ettiğimde 6 bacağının olduğunu gördüm. Yukarıdan ingunal bölgeden aşağı doğru sarkan bacaklardan ikisi birleşik vaziyette aşağı kadar ilerliyor sonrasında bilek bölgesinden ikiye ayrılıyor. Burada sevindirici olan durum kuzunun sağlıklı olması, gelecekteki yaşam düzeyini etkileyecek kötü bir durumun olmaması. Yapacak olduğumuz şey, yukarıda ingunal bölgeye eksemetilere bağlı olmayan bu bacakların deri altı dokularıyla bağlı olduğun tespit ettik. Küçük bir operasyonla iki bacağı alıp kuzuyu sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz” dedi.