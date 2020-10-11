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Mersin'de boş arazide patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı. Patlamaya ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama geldi.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınındaki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı.

ZAMAN AYARLI SES BOMBASI YERLEŞTİRİLMİŞ

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İlimiz Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzerinde bulunan boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir."

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Patlamada yaralanan 18 yaşındaki Mahmut D.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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