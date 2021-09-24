HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de dehşet evi! Eşini ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de dehşet evi! Eşini ve baldızını vurup intihar etti

24.09.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde karısıyla bir süredir ayrı olan ve psikolojik sorunları bulunan koca, eşi ile baldızını tabanca ile vurup intihar etti. Saldırgan ve baldızı ağır yaralanırken saldırganın eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'de dehşet evi! Eşini ve baldızını vurup intihar etti

Olay, Silifke’nin Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.’nin evine taşındı.

BALDIZININ EVİNE GELİP DEHŞET SAÇTI

Çiftin 13 Ekim’de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra intihar etti. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.’yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Özge ve Fatma K.’nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Özge K.’nin eşinden ayrı bir çocuğu ile birlikte yaşadığı, Fatma K.’nin ise 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kızdan şaşırtan sözler: Dönmek istemiyorumOrman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kızdan şaşırtan sözler: Dönmek istemiyorum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştuSkandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu
Anahtar Kelimeler:
İntihar kadına şiddet Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Eşi 'Seni aldattım' dedi, sonrası korkunç

Eşi 'Seni aldattım' dedi, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.