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Mersin'de feci kaza! Otomobiller kafa kafaya birbirlerine girdi! Ölü ve yaralılar var...

09.11.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Mersin'de meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından adeta can pazarı yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada beş kişi de yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Otomobiller kafa kafaya birbirlerine girdi! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Sancaklı Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.G. idaresindeki otomobil ile Sadullah Ünver yönetimindeki araç tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ünver ile yanında bulunan Mehmet Tekin sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi. Her iki araçta bulunan biri çocuk 5 kişi ise yaralandı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Cenazeler cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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