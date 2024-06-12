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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 23:23
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İspanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de, İspanya Kralı Felipe VI ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Erdoğan, Kral 6. Felipe'nin onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Recep Tayyip Erdoğan
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