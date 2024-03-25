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Mersin'de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

25.03.2024 22:11
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Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Kazada 23 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin'de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Akdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Ünsal G. yönetimindeki servis otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine giderken refüje çarparak devrildi.

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Kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23’ü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle itfaiye ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Mersin kaza
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