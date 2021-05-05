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  4. Mersin'de kaldırımda oturan kişiye silahlı saldırı anı kamerada

Mersin'de kaldırımda oturan kişiye silahlı saldırı anı kamerada

05.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de maskeli ve motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan bir şahsı tabanca ile vurarak yaraladı. Silahlı saldırı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinde kaldırımda oturan M.D.'nin (33) yanına hızla yaklaşan maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden arkada oturan şahıs, elindeki tabanca ile ateş ederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan M.D. olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan ara sokakta meydana gelen silahlı saldırı anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet üzerindeki maskeli 2 şüphelinin kaldırımda oturan M.D.'ye hızla yaklaştıktan sonra arkada oturan zanlının silahını ateşlediği anlar yer aldı. Saldırıda yaralanan M.D.'nin ise yere düştüğü görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin silahlı saldırı

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